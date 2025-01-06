塞國部署中製飛彈 歐美緊張 形同解放軍防空系統前進北約

塞爾維亞國防部證實，已部署中國研製的FK-3中程防空飛彈武器系統。國際媒體示警，此舉相當於將「紅旗22」部署在北約門口。(取自塞爾維亞國防部網頁)

位於東南歐的塞爾維亞國防部 日前證實，該國已部署中國解放軍 研製的FK-3中程防空飛彈武器系統。中國媒體指出FK-3是中國航天科工集團研製，也是紅旗22的出口型號。國際媒體示警，這是首個歐洲國家部署解放軍研製的防空飛彈系統，此舉相當於將「紅旗22」部署在北約 門口。

塞爾維亞是北京在歐洲少數的鐵桿盟友，去年5月，中國國家主席習近平對塞爾維亞國是訪問，塞國以盛大排場迎接。塞爾維亞總統武契奇更在塞爾維亞宮向群眾聲稱，該國在中國領土完整上的立場清晰且簡單：「是的，台灣是中國的。」而作為回禮，北京也公開稱，在科索沃議題上，支持塞爾維亞保衛國家主權與領土。

如今中塞進一步加強軍事合作，這是兩國深化「命運共同體」的展現，同時在全球地緣政治對抗升級之際，也引起歐美國家的警惕。

塞爾維亞國防部日前聲明，透過為空軍和防空部隊裝備新型FK-3防空飛彈系統，塞國空域控制和保護系統得到顯著改善。這種高度機動的飛彈系統包括指揮車、飛彈發射器、雷達和後勤車輛，能保護塞爾維亞空域。並稱FK-3擁有卓越的抗干擾系統和能力，能防止用來摧毀追蹤雷達的飛彈；除了配備尖端技術外，還擁有超強火力，可同時使用12枚飛彈打擊六個空中目標。

塞爾維亞FK-3導彈炮組指揮官馬尼奇上尉表示，該部隊FK-3防空導彈系統訓練是在中國進行，過程非常複雜、面臨很多挑戰，但該部隊已完成各式訓練，能夠獨立使用和維護導彈系統。

據悉，FK-3的最大射程100公里，最高可達27公里，可攔截各類固定翼飛機、巡航飛彈、戰術空對地飛彈、無人機等目標。塞爾維亞軍方形容，這項部署是該國「防空系統的里程碑」。

綜合中方環球網和觀察者網，FK-3是中國航天科工集團研製的中遠程地空飛彈系統，與解放軍空軍地空飛彈部隊目前裝備的紅旗22高度類似，也是紅旗22的出口型號。FK-3包括指揮車、導彈發射器、雷達和後勤車輛，使其成為一種多功能、全面的防空解決方案。

FK-3在2014年的珠海航展首次亮相，塞爾維亞於2019年與中方簽訂採購協議，2022年開始交付。

歐亞時報(The EurAsian Times)報導，這是首次有歐洲國家部署中國製防空飛彈系統，FK-3與紅旗22類似，這相當於將紅旗22部署在北約門口。報導指，2022年中方向塞爾維亞交付FK-3後，有中方專家稱，某些西方國家對塞爾維亞發起抹黑行動，這些國家擔心FK-3先進雷達可偵測到塞爾維亞附近所有北約飛機的活動。