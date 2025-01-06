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WSJ：中國駭客變身軍事武器 侵入美基建

編譯中心／綜合報導
美方認為中方網路攻擊行動已有系統升級到國安層次，除蒐集情資外，也測試危機時美方回應能力。(美聯社)
美方認為中方網路攻擊行動已有系統升級到國安層次，除蒐集情資外，也測試危機時美方回應能力。(美聯社)

長期關注與中國有關駭客入侵美國基礎建設與通訊網路的華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，近期名為「颱風」(Typhoon)的中方大型駭客行動，是為美中可能衝突時阻礙美國反應的先行安排。中國駐美使館對此回應，美國須停止對各國的網路攻擊行為。

華爾街日報5日在「中國駭客從笨拙企業盜賊成為軍事武器」長文指出，近期中方針對目標是美國基建與電信業者、名為「颱風」的大型網路攻擊，是為美國與北京可能衝突時，先行蒐集資料與就定位，屆時阻礙美方反應與埋下混亂的種子。

報導引述知情人士說法，拜登總統政府的白宮國安顧問蘇利文(Jack Sullivan)2023年秋季曾在白宮與電信及科技業高層舉行秘密會議。蘇利文說：「中國駭客已有能力讓數十個美國港口、電網與其他基礎設施停止運作。」

這些攻擊威脅民眾安危，美國政府需要業者協助根除網路入侵者。但當時出席會議的高層，包括蘇利文，沒人知道中國駭客已試圖深入美國基礎電信系統。

報導指出，這些與中國軍方有關，針對美國基建的駭客早在2019年初開始行動，目標在一般間諜行動忽略的範圍，包括位在夏威夷的供水系統、休士頓的港口與石油天然氣處理設施。

聯邦調查局與民間機構探員發現，駭客入侵潛伏期有的長達數年，期間不定期測試出入管道的有效性；有些駭客藏在某地區機場系統中，每半年測試是否能夠有效進出；還有駭客在水資源系統潛伏9個月，並移轉至其他伺服器瞭解耕地運作；還有駭客在洛杉磯的基建網路搜尋當地回應緊急事故的資料。

多位不具名國安官員表示，駭客「伏特颱風」(Volt Typhoon)部分任務是意圖擾亂太平洋美軍補給線。在未來美中衝突，包括解放軍可能犯台等事件中，破壞美國的回應能力。

至於2023年中起入侵通訊業者，與中國情資有關的駭客「鹽颱風」(Salt Typhoon)，能夠取得包括美國資深官員在內的上百萬使用者數據，透過固網與總統當選人川普聯繫的數通電話也成了目標，副總統賀錦麗的競選人員也是侵入對象。

數名接受閉門簡報的國會議員與官員向華爾街日報指出，對駭客深度入侵感到震驚，後續處理更見艱難。拜登政府負責網路安全的副國安顧問紐柏格(Anne Neuberger)表示，駭客手法非常謹慎，有的刪除網路資安紀錄，有些電信業者未有適當備份，所以真實影響範圍可能沒人知道。

中國駐美使館發言人劉鵬宇回應華爾街日報表示，美國為了推進地緣政治野心，兜售中國駭客的錯誤訊息。美國有些人似乎熱衷創造各種形態的「颱風」，但美國必須停止對其他國家的網路攻擊行為，避免以網路安全為由污衊毀謗中國。

駭客 華爾街 蘇利文

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