美國務院認是駭客組織幕後黑手 宣布制裁中國一集團

美國務院以其為亞麻颱風的幕後黑手為名，對永信至誠科技實施安全制裁。（路透）

美國國務院 在官網上宣布，對中國永信至誠科技集團（Integrity Technology Group）實施網路安全制裁，並指這家公司是中國大規模駭客 行動的幕後主使。

美國國務院在聲明中稱，美國今天對總部位於北京的網路安全公司永信至誠科技集團（Integrity Tech）實施制裁，該公司與中華人民共和國國家安全部有聯繫，因為該公司在多起針對中國的電腦入侵事件中發揮了作用。

據路透社，國務院週五（1月3日）在官網發聲明說，永信至誠科技是中國政府的大型承包商，與中國國家安全部有聯繫。，是名為「亞麻颱風」(Flax Typhoon)的多產駭客組織的幕後黑手。這駭客團隊在北京的指示下，對美國及海外的關鍵基礎設施發動網路攻擊。

聲明說，「亞麻颱風」駭客已成功攻擊多家美國和外國公司、大學、政府機構、電信供應商和媒體機構。

報導稱，西方官員先前即曾指控這家總部位於北京的公司是亞麻颱風的幕後黑手。 9月，聯邦調查局局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）指責該公司「為中國政府安全機構收集情報並進行偵察」。與此同時，美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭的網路官員指責永信至誠科技破壞了全球超過25萬台設

中國官員先前曾指責美國及其盟國就永信至誠和亞麻颱風事件「妄下結論，對中國進行無端指責」。

路透報導稱，該駭客組織是近幾個月來因針對敏感資料和關鍵基礎設施而受到密切關注的一系列中國網路間諜活動之一。其他組織包括綽號為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的組織，美國官員擔心該組織正在準備與美國發生衝突；以及「鹽颱風」（Salt Typhoon）組織，該組織已侵入美國電信公司。

上週，美國財政部 官員表示，一個未透露姓名的中國駭客組織侵入了美國財政部的電腦，並洩露了數量不詳的數據。據《華盛頓郵報》後來報導，攻擊目標是財政部制裁辦公室。