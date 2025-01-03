我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首次逮捕尹錫悅未果 南韓公調處擬周日再闖官邸

Cybertruck爆炸案嫌疑患有PTSD 手機留遺言

美國務院認是駭客組織幕後黑手 宣布制裁中國一集團

記者黃國樑／即時報導
美國務院以其為亞麻颱風的幕後黑手為名，對永信至誠科技實施安全制裁。（路透）
美國務院以其為亞麻颱風的幕後黑手為名，對永信至誠科技實施安全制裁。（路透）

美國國務院在官網上宣布，對中國永信至誠科技集團（Integrity Technology Group）實施網路安全制裁，並指這家公司是中國大規模駭客行動的幕後主使。

美國國務院在聲明中稱，美國今天對總部位於北京的網路安全公司永信至誠科技集團（Integrity Tech）實施制裁，該公司與中華人民共和國國家安全部有聯繫，因為該公司在多起針對中國的電腦入侵事件中發揮了作用。

據路透社，國務院週五（1月3日）在官網發聲明說，永信至誠科技是中國政府的大型承包商，與中國國家安全部有聯繫。，是名為「亞麻颱風」(Flax Typhoon)的多產駭客組織的幕後黑手。這駭客團隊在北京的指示下，對美國及海外的關鍵基礎設施發動網路攻擊。

聲明說，「亞麻颱風」駭客已成功攻擊多家美國和外國公司、大學、政府機構、電信供應商和媒體機構。

報導稱，西方官員先前即曾指控這家總部位於北京的公司是亞麻颱風的幕後黑手。 9月，聯邦調查局局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）指責該公司「為中國政府安全機構收集情報並進行偵察」。與此同時，美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭的網路官員指責永信至誠科技破壞了全球超過25萬台設

中國官員先前曾指責美國及其盟國就永信至誠和亞麻颱風事件「妄下結論，對中國進行無端指責」。

路透報導稱，該駭客組織是近幾個月來因針對敏感資料和關鍵基礎設施而受到密切關注的一系列中國網路間諜活動之一。其他組織包括綽號為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的組織，美國官員擔心該組織正在準備與美國發生衝突；以及「鹽颱風」（Salt Typhoon）組織，該組織已侵入美國電信公司。

上週，美國財政部官員表示，一個未透露姓名的中國駭客組織侵入了美國財政部的電腦，並洩露了數量不詳的數據。據《華盛頓郵報》後來報導，攻擊目標是財政部制裁辦公室。

駭客 國務院 財政部

上一則

議員平均年齡58.9歲 史上第3老國會

延伸閱讀

強生連任眾院議長 川普讚美國光明未來徵兆

強生連任眾院議長 川普讚美國光明未來徵兆
圍繞台積電美國廠 地產商斥70億美元鳳凰城大開發

圍繞台積電美國廠 地產商斥70億美元鳳凰城大開發
看好美東消費潛力 台資85度C紐約首店即將開幕

看好美東消費潛力 台資85度C紐約首店即將開幕
拜登擋下日鐵收購案：有責任維持美國本土鋼鐵業

拜登擋下日鐵收購案：有責任維持美國本土鋼鐵業

熱門新聞

前總統卡特逝世。(美聯社資料照)

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

2024-12-29 17:31
湯偉麟。(本報檔案照)

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

2024-12-30 11:33
拉斯維加斯川普國際酒店外的特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)爆炸起火事件，兇嫌是事發之後被發現陳屍車內的李維斯柏格。(取自LinkedIn)

特斯拉爆炸案嫌犯姓名曝光 曾與紐奧良恐攻兇嫌同地服役

2025-01-02 09:25
近百名中國投資人因向約翰霍普金斯大學醫學院校區的「巴爾的摩旅享家酒店」投資多達4700萬元，卻未獲美國綠卡，並可能血本無歸，向開發商興訟。(取自Marriott酒店官網)

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

2024-12-28 21:45
川普在佛羅里達州的私人宅第海湖莊園。(路透)

馬斯克在川普莊園long stay 每晚2000美元起跳

2024-12-31 20:49
即將在川普新政府掌理政府效率部(DOGE)的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。路透

拉馬斯瓦米為H-1B簽證辯護 批評美國重視平庸勝過優秀

2024-12-27 10:38

超人氣

更多 >
2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻

2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返