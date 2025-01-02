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紐奧良案和Cybertruck案無關聯 2嫌犯卻有多處驚人相似

拜登政府考慮封殺中製無人機 川普將握最終決定權

編譯季晶晶／綜合外電
拜登政府正考慮一項可能限制或禁止中國無人機進入美國的規定。示意圖。(美聯社)
拜登政府正考慮一項可能限制或禁止中國無人機進入美國的規定。示意圖。(美聯社)

拜登總統領導的政府正考慮一項可能限制或禁止中國無人機的規定，這是旨在解決與美國最大地緣政治競爭對手相關國安問題之一系列舉措的最新發展。

商務部周四表示，擬針對中國和俄羅斯的無人機訂定法規，正就可能造成的影響徵求企業界意見，提交意見的截止日期為3月4日。這意味最終決定將由1月20日就職的川普政府做出。

商務部表示，擔心這些國家可能「利用其政治和法律框架，以國家利益為名威逼利誘民營實體」，而相關企業在全球無人機供應占據主導地位。

商務部長雷蒙多周四發表聲明說，「確保無人機系統技術供應鏈的安全對於保障我們的國家安全至關重要」， 擬議的規定「是保衛美國的關鍵舉措」。

最近幾周，無人機引發全美關注，因東部地區尤其是紐澤西州頻頻發生神秘目擊事件。聯邦官員由此發布了不同尋常的聲明，指此類事件未對國家安全或公共安全構成威脅。他們將這些事件歸因於合法飛行的無人機或被誤認的飛機和直升機。

無人機去年也是國會議員關注焦點。共和黨籍眾議員要求拜登政府解密有關風險訊息。議員說，大疆和道通智能兩家深圳公司控制全球大約90%的無人機市場。

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