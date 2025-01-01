賴清德：守護台海和平 台灣居安思危

中華民國114年元旦總統府升旗典禮上午由賴清德總統主持，與會民眾揮舞國旗熱情參與 。(記者杜建重／攝影)

中華民國總統賴清德 1日在元旦談話中指出，新的一年，變動的國際局勢對民主國家充滿嚴峻挑戰，俄烏戰爭、以哈衝突仍在進行，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體，持續合流、威脅以規則為基礎的國際秩序，嚴重影響影響印太全球，尤其台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，台灣必須居安思危，繼續提高國防預算，強化國防力量，展謝保護國家決心。

賴清德總統1日(台北時間)清晨6時20分許出席總統府元旦升旗典禮，手持中華民國小國旗，全程高唱國歌。

賴清德稍後在總統府大禮堂發表元旦談話；有關台海和平穩定，他說，「守護台灣的民主和安全，人人有責，我們要凝聚每一分力量，來提升全社會防衛韌性，建構能夠因應大型災害、嚇阻威脅侵犯的能力，也要加強反資訊戰、反認知戰的社會溝通，全民拒絕威脅利誘，共同防止境外勢力的惡意滲透。」

他說，對內要以民主鞏固民主，對外更要以民主和世界交朋友，確保安全和平。因為台灣愈安全，世界就愈安全；台灣愈強韌，世界民主防線就愈穩固。

他說，全球民主陣營更應該攜手合作，撐起「民主保護傘」，共尋解決俄烏戰爭、以哈衝突之道，共同維護台海穩還定和印太安全，達到世界和平的目標。

談到國內政局，賴清德表示，立院通過爭議性法案，行政院有權提出覆議，提供立法院重新審視空間，憲政機關也可申請釋憲，透過憲法法庭判決，維護憲政秩序，逐步鞏固憲政體制，人民也有選舉罷免創制複決權利，可以匯聚更大民主力量展現主權在民的真諦。

至於是否對在野黨遞出橄欖枝？賴清德表示，他已請立法院長韓國瑜代表月中赴美參加美國總統當選人川普的就職典禮，他也很希望邀請韓國瑜坐下來談一談共商國是。

台灣今年的元旦升旗典禮主題為「台灣智造，邁向未來」，象徵台灣產業承先啟後，以智慧科技作為產業發展驅動力，並在新的一年讓產業進步與經濟成長。總統府也在上午9時許開放，賴清德偕同副總統蕭美琴親自發放春聯紅包袋，及限量版的「總統府乖乖」。

賴清德總統新年談話全文 :

今天是2025年的第一天，一元復始，萬象更新，祈願台灣國泰民安、風調雨順，百業興隆、人民安居樂業、幸福生活。

回顧2024年，「台灣尚勇」，充滿挑戰，也充滿榮耀。

我們一起經歷了震災和風災，挺住了威權主義持續不斷的挑戰。

我們也共享榮耀；台灣拿下了「世界12強棒球賽」的冠軍，現在，全球各地的台灣人，都知道這個「Team Taiwan」手勢。

在巴黎奧運，王齊麟和李洋，再次奪得羽球男雙金牌，林郁婷為台灣摘下首面拳擊金牌。在國際國中科學奧林匹亞競賽，我們代表隊的六位學生，通通贏得金牌，而楊双子著作、金翎英譯的，《臺灣漫遊錄》，獲得了美國國家圖書獎，展現出國際級的台灣文學實力。

我們台灣英雄，不分年齡、不分領域，在許多國際賽事，都抱回大獎、締造新紀錄，都用傑出的表現詮釋台灣，讓世界看見台灣的精神與文化，也讓全體國人都感到驕傲。

各位國人同胞，我們同甘共苦，榮辱與共，我們一起流淚歡笑，我們都是一家人，都是「Team Taiwan」。

我要感謝每一位國人在崗位上的付出，推動台灣的進步，創造台灣的榮耀，也讓台灣有更大的能量，在世界嶄露頭角。

新的一年，我們要繼續讓更多台灣的故事，成為世界的故事，台灣的成功，成為全球進步的動力。

展望2025年，全球將開啟全新的局面；有超過70個國家，在去年舉行選舉，有全新的民意，當各國的政局展開新頁、國際的局勢快速變化，台灣更要繼續以穩健的步伐，向前邁進。

第一，我們要堅定地走在民主的道路上。

台灣能夠走過黑暗專制年代，到今天成為亞洲民主燈塔的光明時刻，是許許多多民主前輩犧牲奉獻、全體國人共同努力的結果。民主對台灣的價值，不只是自由的生活方式、社會多元蓬勃發展的動力，更是外交上贏得國際信任的品牌。

不論台灣受到任何的威脅和挑戰，民主，都是台灣唯一的路，只有繼續走，絕不回頭。

國內政黨競爭，是民主政治的一環，但是國內的政治紛爭，必須在憲政體制內，依循民主的方式解決，才能持續深化民主。

立法院所通過的爭議性法案，行政院有權提出覆議，提供立法院重新審視的空間，憲政機關也可聲請釋憲，透過憲法法庭判決，明確憲政分際，維護憲政秩序，逐步鞏固憲政體制。

人民也有選舉、罷免、創制、複決的權利，可以匯聚更大的民主力量，展現主權在民的真諦。

新的一年，變動的國際局勢，對全球民主國家而言，充滿嚴峻的挑戰。當前，俄烏戰爭、以哈衝突仍在進行，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體，更持續合流、威脅以規則為基礎的國際秩序，嚴重影響印太及全球的和平穩定。

尤其，台海的和平穩定，是世界安全與繁榮的必要元素。台灣必須要居安思危，繼續提高國防預算，強化國防力量，展現保護國家的決心。

守護台灣的民主和安全，人人有責，我們要凝聚每一分力量，來提升全社會防衛韌性，建構能夠因應大型災害、嚇阻威脅侵犯的能力，也要加強反資訊戰、反認知戰的社會溝通，全民拒絕威脅利誘，共同防止境外勢力的惡意滲透。

對內，我們要以民主鞏固民主，對外，我們更要以民主和世界交朋友，確保安全和平。

因為台灣越安全，世界就越安全；台灣越強韌，世界民主防線就越穩固。

全球民主陣營更應該攜手合作，撐起「民主保護傘」，共尋解決俄烏戰爭、以哈衝突之道，共同維護台海穩定和印太安全，達到世界和平的目標。

第二，我們要持續厚植國力，強化台灣經濟韌性，也深化全球民主供應鏈 的韌性。

2024年上半年，台股的漲幅是世界第一，全年的經濟成長率，預期可達到百分之4.2，位居亞洲四小龍之首。國內投資 暢旺，突破5兆元大關，通膨率也逐步回穩。1到11月外銷訂單，達到5,366億美元，比2023年同期增加百分之3.7；1到11 月出口，也比2023年同期，增加百分之9.9，達到4,315億美元。

近來也有調查顯示，2024年，企業平均調薪的幅度高於2023年，也有超過9成的企業，計畫在今年調薪，將創下8年來新高。在在可見，台灣的景氣持續復甦，經濟穩健成長。

雖然總體經濟表現亮眼，但我們依然要關注地緣政治變化、全球經濟環境的不確定性，以及紅色供應鏈低價傾銷，對台灣產業造成的衝擊。

對國家而言，百工百業同等重要，每個產業都強，台灣國力才會強。中小微型企業是台灣的經濟命脈，各地工業區的發展，更是創造台灣榮景的動能，我們也要讓「台灣製造」的精神，繼續發揚光大。

因此，我們不僅僅要發展高科技產業，行政院也已經提出對策，來協助傳統產業和中小微型企業，全面導入科技應用，落實數位、淨零雙軸轉型，以及發展通路，來提升經營體質和生產力。

台灣必須持續提升經濟韌性。近年來，台灣對美國、日本、歐洲及新南向國家投資大幅增加，已經明顯超越對中國的投資，這表示，我們分散市場、降低對單一市場的依賴，已經有成果，未來更要繼續協助產業立足台灣、布局全球、行銷全世界。

與此同時，台灣也要以民主跟世界一起拚經濟。我們要發揮半導體與AI產業的優勢，鏈結民主國家一起深化民主供應鏈的韌性，也要透過國際合作，不論是在無人機、低軌道衛星、機器人、軍工、安控，或是生技醫藥、綠能科技、新農業、循環經濟等產業，都要掌握前瞻技術，促進多元發展，讓台灣持續引領全球民主供應鏈的進步，也確保全球民主供應鏈的安全與穩定。

第三，我們要持續均衡台灣，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實。

民主就是人民作主，兩千三百萬人，不分族群、世代、黨派、城鄉，都是國家的主人。

新的一年，我們會繼續推動福國利民的政策，但是中央需要足夠的財源來進行各項措施，因此，我期待《財劃法》的修法，朝野政黨能夠就各自的版本，冷靜再思考，為國家尋求長治久安之道。

從今天開始，基本工資連續第9年調升，月薪從2萬7,470元，增加到2萬8,590元，時薪從183元增加到190元。我們也希望，透過軍公教人員連續兩年調薪、以及提高加薪減稅優惠，來帶動企業加薪，讓全國人民共享經濟發展的果實。

我也知道，大家都希望繳稅少一點、房租少一點。今年，我們繼續推動減稅，舉例來說，單身的民眾，年所得44萬6千元以下，可以免繳稅；雙薪夫妻年所得89萬2千以下，以及雙薪育有兩名6歲以下幼兒的四口之家，如果年所得146萬1千元以下，也都不必繳稅。租金補貼戶數，也會從50萬戶擴大到75萬戶，讓大家生活負擔少一點。

今年，「文化幣」的發放年齡，從16歲下修到13歲。13到22歲的年輕人，都可以獲得政府補助，進行藝文體驗。而「青年百億海外圓夢基金計畫」即將上路，讓更多台灣年輕人圓夢，可以到世界各國學習與交流。

我們更要成立「運動部」，讓年輕人在運動場追逐夢想，同時積極發展運動產業，推廣全民運動，讓國人更健康。

今年，台灣將邁入「超高齡社會」，我們要推動「長照3.0」，提供長輩更完善的照顧，也將擴大癌症篩檢的對象和服務，繼續打造「健康台灣」。

另外，今天開始，台灣正式實施碳費制度，來接軌國際，落實2050淨零排放目標。我們也要繼續邁向「均衡台灣」，在上個月，行政院啟動的「兆元投資國家發展方案」，以及提出的「六大區域旗艦計畫」，都是為了要繼續擴大投資公共建設、發展地方的特色產業，來縮小城鄉與貧富差距，讓人人都可以安居樂業。

各位國人同胞，現在的台灣，在民主、科技、經濟等各領域的表現，都受到國際的肯定。這證明了，我們國家發展的方向正確。

新的一年，台灣一定要團結一致，繼續朝正確的方向前進。我們期待，不分中央地方、不分黨派共同努力，以人民福祉為優先，讓國政順利推動，台灣能夠站穩腳步，大步向前，創造更輝煌的成就。

新的一年，我們還有更多精采的台灣故事，要告訴全世界，讓海內外的台灣人，一次又一次為台灣的榮耀，一起歡呼喝采。

「台灣尚勇」！我們繼續一起打拚，自信勇敢地迎向世界新局，謝謝大家！