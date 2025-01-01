不怕川普2.0 中企避關稅 可玩老招術

圖為中國海運公司等貨櫃堆放在維州維吉尼亞碼頭。中國企業已找到新管道讓產品銷入美國，避開加徵關稅的影響。(美聯社資料照)

紐約時報上月31日分析，川普 第一任執政期間對中國進口商品開徵關稅 ，但中國企業找到許多新管道讓產品銷入美國，關稅實際作用因此降低；面對即將上台的川普政府2.0摩拳擦掌準備再度祭出關稅，中國企業可能同樣有辦法規避。

2018年，川普政府對中國進口腳踏車開徵關稅時，腳踏車製造商肯特國際公司(Kent International)執行長卡米勒(Arnold Kamler)發現腳踏車產業興起。原本在中國的腳踏車工廠紛紛把最後步驟製造環節與組裝移出中國，到台灣、越南 、馬來西亞、柬埔寨、印度設廠，如此一來雖然絕大多數使用零件仍然來自中國，但腳踏車成品直接出口到美國 ，卻不必加徵25%關稅。

公司總部位於南卡羅來納州、腳踏車產品在沃爾瑪(Walmart)等零售店販售的卡米勒說：「關稅的淨效應(net effect)就是位於中國的中國企業將在其他國家設廠。」他說，到其他國家設廠讓企業與消費者都增加成本，卻無助於增加美國本土製造產量。

卡米勒表示，受到關稅影響，被迫多次提高售價。他說，關稅其實沒有好處，所謂的效果遭到誇大。

報導指出，川普第一任執政期間對中國商品祭出關稅，某些企業切斷與中國往來，其他企業雖把工廠遷離，但保持與中國的關係。經濟專家說，不管是中國企業或多國企業都還是大量仰賴中國產品與零件，這些貨品是在中國境外的工廠製造然後銷往美國，也就是中國產品只是繞道進入美國，避開了關稅。經濟專家說，全球供應鏈並沒有因為關稅變得更強大或更多元化，反而削弱實力，企業與消費者負擔加重。

國際貨幣基金(International Monetary Fund)第一副總裁戈匹納斯(Gita Gopinath)今年5月在演說中表示，貿易與投資繞經墨西哥、越南等第三方「鍵接國」(connector countries)進行，讓美中直接貿易脫鉤對全球經濟的衝擊獲得緩解，至於這個現象是否有助於促進多元化投資、增進供應鏈韌性則是未知數(open question)。

智庫機構「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)資深研究員賽瑟(Brad Setser)說，美國對中國產品加徵關稅的最主要影響，就是鼓勵企業想辦法去避開關稅。他說，雙邊貿易降低，但全球貿易並沒影響。