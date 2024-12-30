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禁令有漏洞 TikTok母公司擬斥資70億元買Nvidia晶片

編譯葉亭均／綜合外電
TikTok母公司字節跳動在上海辦公室的商標字樣。（路透）
TikTok母公司字節跳動在上海辦公室的商標字樣。（路透）

根據科技新聞網站The Information報導，雖然美國努力阻止中國企業獲得先進晶片，但TikTok母公司字節跳動仍將繼續使用輝達（Nvidia）最先進的AI晶片。

參與計畫的知情人士透露，字節跳動近期向供應商表示，計劃2025年支出多達70億美元從中國以外地區取得輝達晶片。這項由共同創辦人張一鳴主導的行動，將使字節跳動成為使用這類AI晶片的全球最大買家之一。

報導說，字節跳動利用美國限制規定的漏洞，一直在中國以外的資料中心使用輝達的Hopper AI晶片。依照目前規定，Hopper AI晶片無法銷往中國大陸。

兩位參與字節跳動計畫的人士透露，張一鳴近來已經與在東南亞和其他地方營運的資料中心協商，要在輝達下一代Blackwell晶片明年可供貨時取得這款晶片。

字節挑動的行動顯示出拜登政府一直難以切斷中國取得發展AI的重要硬體。美國目前正研擬新的規定，打算限制先進AI晶片賣給東南亞和中東國家。這可能會影響字節跳動的行動。

張一鳴持續為AI資料中心參與和供應商的協商，他曾向一些供應商表示，字節跳動未來兩年打算為AI投入的資本支出金額會超過任何其他中國科技公司，採購範圍涵蓋硬體、土地和營建。

一位知情人士透露，張一鳴還說過，他將親自監督這些發展計畫，同時確保公司擁有足夠算力可訓練和執行其AI模型。

一位字節跳動的發言人表示，The Information報導中的一些訊息「不實」，但沒有進一步詳述。輝達發言人不願置評。

字節跳動已發展出自家的AI模型與應用程式，包括影音生成軟體，現在也運作類似ChatGPT的聊天機器人「豆包」，以活躍用戶數計算，是全中國最大的AI聊天機器人App。

根據Aicpb.com，豆包行動App上月吸引6,000萬的每月活躍用戶。相較下，OpenAI表示ChatGPT在網路和行動裝置的每月使用者達3億人。

知情人士說，字節跳動向一些資料中心供應商和銀行表示，預期明年在AI晶片、資料中心和海底電纜等其他硬體類別支出逾200億美元，其中近70億美元預算分配於海外雲端服務，讓該公司能採購輝達的AI晶片。

相較下，Google已採購超過40萬組GB200晶片，其中部分是Blackwell系列，包含伺服器機櫃在內，成本可能超過100億美元；Meta也已下了大量GB200訂單，包含伺服器在內，成本可能至少100億美元。

AI 晶片 輝達

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