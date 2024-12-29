華府智庫研究員：川普上任初期會先給中國機會 看習表現

美國總統當選人川普(左)上任後，可能會先給中國機會，若中國國家主席習近平(右)讓他失望，就會採取強硬手段抗中。圖為川普2019年與習近平在G20峰會上會面。(美聯社)

川普 即將重返白宮 ，華府 智庫專家認為，川普上任初期可能會姑且先給中國機會，但中國國家主席習近平若是讓他失望，川普就會轉向採取系列強硬政策，包括批准向台灣運送大型武器。

美國之音中文網29日發自華府的報導引述多名專家對明年美中關係的分析與評論，其中華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）研究員范麗莎（Elizabeth Larus）表示，川普政府將奉行美國優先的外交政策，但會將中國置於外交關係的首要位置。

范麗莎認為，川普新政府上任初期可能會姑且給中國一個機會，但如果習近平讓他失望，川普就會在明年底前轉向採取一系列強硬政策。

這些可能的強硬政策包括取消中國最惠國待遇、阻止與共軍有關聯的中國公民在美國大學學習或從事敏感技術工作、批准向台灣運送大型武器、在印太地區部署美國海岸警衛隊以及支持菲律賓在南海針對中國新法律的訴訟等。

報導提到，川普的外交之道常被批評具有「交易」色彩，但是目前還不清楚中國在不犧牲重大利益的情況下可以拿什麼與美國做交易。

報導說，川普第一任期時中國曾以擴大美國進口與川普討價還價，但目前兩國間的矛盾遠遠不是買大豆就能解決；至於俄烏戰爭問題上，美國無疑希望中國助一臂之力向俄羅斯施壓，川普也公開表示不能讓中俄「抱團」，但中俄聯盟是長期基本國策，這方面稍有動作便可能被形容為出賣俄羅斯、中了美國離間計。

對此，據美國之音，前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松（Rush Doshi）最近對政治新媒體Politico分析，川普新政府內定國務卿魯比歐（Marco Rubio）、準國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）及準首席副國安顧問黃之瀚（Alex Wong）在中國政策上的一致性可能會促使川普對於他討價還價的治國之道三思而行，新一屆政府「競爭性可能會勝過交易性的方式」。

不過，也有分析認為，「中國可能受益於川普自己跟自己的交易」。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深國際防務研究員希斯（Timothy Heath）對美國之音表示，川普可能將中國作為優先事項，但是川普更有可能優先考慮與中國的經濟爭端。

此外，希斯分析，川普還有其他各類優先事項，包括移民等國內外其他重大議題都會分散他的注意力，因此中國和貿易並非唯一優先事項。

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