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中國宣布制裁7家軍工美企 反制對台軍售…今年第9次了

記者陳政錄／綜合報導
中國第九度對美國軍售台灣的公司及個人發動制裁，雷神是被制裁的七家公司之一。（路透）
中國第九度對美國軍售台灣的公司及個人發動制裁，雷神是被制裁的七家公司之一。（路透）

因應美國對台軍售，中國外交部27日宣布今年第九次對美反制措施，對英斯圖、哈德森技術等七家美國軍工企業及相關高階主管祭出制裁。中國外交部發言人毛寧在記者會上表示，「台獨」是死路一條，美國「以武助獨」只會引火燒身、自食惡果。

中國外交部27日公布「關於對美國軍工企業及高階主管採取反制措施的決定」，表示美國近日再次宣布向「中國台灣地區」提供大額武器援助並出售武器，美國「2025財年國防授權法案」包括多項涉華消極條款，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

中國外交部說，依據反外國制裁法，中方決定對英斯圖公司(Insitu)、哈德森技術公司(Hudson Technologies)、薩羅尼克科技公司(Saronic Technologies)、雷神加拿大公司(Raytheon Canada)、雷神澳洲公司(Raytheon Australia)、愛爾康公司(Aerkomm Inc.)、國際海洋工程公司(Oceaneering International, Inc.)等七家企業及相關高階主管採取反制措施，包括：一、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；二、禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

中國外交部發言人毛寧27日也在例行記者會時說，「台獨」是死路一條，美國「以武助獨」只會引火燒身、自食惡果。

中國再對七家涉及對台軍售的企業及個人宣布制裁，中國外交部發言人毛寧說，美國「以武...
中國再對七家涉及對台軍售的企業及個人宣布制裁，中國外交部發言人毛寧說，美國「以武助獨」只會引火燒身、自食惡果。（美聯社）

她抨擊，美方有關法案涉華條款充斥冷戰零和思維和意識形態偏見，罔顧事實，渲染「中國威脅」，鼓譟美對台軍事支持，為增加美軍費、維持美霸權尋找藉口，危害地區和平穩定。

毛寧說，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，立即停止以任何方式武裝台灣，客觀理性看待中國發展和中美關係，不得實施有關法案涉華消極條款，停止採取損害中國利益的錯誤言行。中國將繼續採取一切必要措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。

美國20日公告，總統拜登運用總統提用權宣布提供台灣5.7億美元軍援，同時，美國防部安全合作署也宣布就對台軍售76快砲座零附件及Link-16終端機升級約2.95億美元，將進行知會國會程序。這是拜登卸任前夕、任內第19度對台軍售。

本月5日，中國外交部也曾為因應美國對台軍售，宣布反制措施，當時，中國官媒央視旗下帳號就統計指出，這是今年以來中國第八次因對台軍售問題對美採取反制措施，認為當前中國對美反制體系已經愈來愈成熟，反制「包圍圈」逐步擴大也更趨精準；因此，加上這次的制裁，中國今年已第九次， 因應美國對台軍售，宣布對美企等的反制措施。

軍售 拜登 澳洲

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