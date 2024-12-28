全球首艘 解放軍「電磁彈射」兩棲艦下水 可彈射無人機

中國首艘076型兩棲攻擊艦首艦下水命名儀式27日在上海舉行，為舷號「51」的四川艦。（新華社）

中國解放軍 新一代的076型兩棲攻擊艦，首艘「四川艦」27日舉行下水與命名儀式，官方指出，該艦滿載排水量達4萬餘噸，且使用電磁彈射和攔阻技術，可以搭載「固定翼飛機」，專家分析，此艦可彈射攻擊無人機 ，作戰能力堪比小航母。

下水與命名儀式在上海滬東中華造船廠進行。據「中國軍號」，經中共 中央軍委批准，首艦命名為「四川艦」，舷號「51」，滿載排水量4萬餘噸，設置雙艦島和全縱通飛行甲板，並應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。下水後將按計畫開展設備調試、繫泊試驗、航行試驗。

目前解放軍已有三艘075型兩棲攻擊艦服役（海南艦、廣西艦、安徽艦），隸屬於解放軍南部與東部戰區。中共官媒環球時報指出，相較於075型兩棲攻擊艦，076型尺寸較大，首次採用雙艦島設計，還可能從柴油機動力改為燃氣輪機動力。一名未具名的軍事專家指出，其攜載戰機的能力更強、數量也更多（075型可搭載30架直升機），包括有人和無人作戰平台，整體作戰能力，堪比一艘小型的航空母艦。

該型艦也號稱是全球首次採用電磁彈射技術的兩棲攻擊艦。至於究竟將會搭載什麼「固定翼飛機」？報導援引中國軍事專家張軍社分析指，該型艦可起飛「直升機、艦載戰鬥機等各型戰鬥機以及固定翼無人機」。就作戰能力而言，張軍社強調該艦可搭載一個兩棲作戰營，且「該型艦具備三棲攻擊作戰能力，既可以進行平面登陸，也可以進行機降和空降作戰，綜合作戰能力較強」。

美國智庫戰略與國際研究中心曾根據衛星圖片發布研究報告指，076型將成為全球最大的兩棲攻擊艦，至少能發射固定翼無人機（很可能是「攻擊-11」型無人機），同時彈射器或也能發射載人飛機。該艦將為解放軍在發揮遠海投射的戰鬥力上提供更多選擇，無論是在西太平洋、南海或其他地區。