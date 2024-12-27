我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

為躲避川普關稅 鴻海積極投資全球、減少對中國依賴

編譯中心／綜合報導
台灣鴻海集團過去2年斥巨資擴張全球各地業務以減少依賴中國，並為潛在的川普關稅措施做準備。（路透）
台灣鴻海集團過去2年斥巨資擴張全球各地業務以減少依賴中國，並為潛在的川普關稅措施做準備。（路透）

總統當選人川普揚言就職後要對中國等國輸美商品加徵關稅，紐約時報指出，台灣鴻海集團過去2年斥巨資擴張全球各地業務以減少依賴中國，並為潛在的川普關稅措施做準備。

中央社引述紐時的報導指出，蘋果公司（Apple）供應商鴻海科技集團擴張事業版圖，近期除了斥資3300萬美元購置德州休士頓（Houston）北部一塊約4公頃土地，還在印度和墨西哥建廠，並於泰國投資數億美元。

全球消費性電子產品的生產比重中，鴻海位於中國的廠房占了很大一部分，該公司長期組裝蘋果智慧手機iPhone，並宣稱在人工智慧（AI）系統使用的電腦伺服器，鴻海包辦幾乎一半生產。

鴻海董事長劉揚偉近來表示，鴻海持續擴張全球事業版圖，有助自身免受預期中的川普（Donald Trump）關稅措施影響。

鴻海近來在德州現有的倉庫旁邊購置一塊土地，將用於公司AI業務。

鴻海還斥資數以億計美元在印度班加羅爾（Bangalore）和坦米爾那都邦（Tamil Nadu）購買土地，用於興建iPhone組裝廠，還有在墨西哥哈里斯科州（Jalisco）設廠，以生產AI伺服器。

泰國政府已於12月11日批准鴻海子公司的3億美元投資案，主要是為鴻海的電腦晶片事業製造零組件及設備。

鴻海的做法在跨國公司中具有代表性，尤其是亞洲跨國公司，自川普第一個美國總統任期對中國發動貿易戰後的幾年內，這些公司已試圖重組供應鏈並把製造業務轉移到其他地方。

製造商希望在其他地方增加生產，以減輕川普揚言祭出新一輪關稅帶來的衝擊。

不過，鴻海要在其他地方如法炮製中國廠房的製造模式並不容易，多年以來，鴻海中國廠一直受惠於政府對基礎設施的投資。

鴻海曾在其他國家投資過規模較小的工廠，但重要性比不上在中國的大型工廠，中國廠為鴻海貢獻了絕大部分營收，劉揚偉去年矢言要改變這種狀況。

美中貿易戰對鴻海這類高度依賴中國製造業的公司構成新風險。再者，中國於新冠疫情期間實施嚴格的封控措施，部分措施曾使鴻海鄭州廠園區出現抗議，加深了蘋果在內等鴻海客戶對於過度依賴中國的擔憂。

台灣經濟研究院資深分析師邱昰芳表示，川普揚言加徵關稅可能促使鴻海在中國以外擴大投資，鴻海已經制定一些應變計畫。

鴻海 川普 投資

上一則

拉馬斯瓦米為H-1B簽證辯護 批評美國重視平庸勝過優秀

下一則

川普向最高法院提請求：暫停執行TikTok強制出售令

延伸閱讀

紐時：鴻海投資全球減少依賴中國 為川普關稅做準備

紐時：鴻海投資全球減少依賴中國 為川普關稅做準備
親川普名人子女就讀 邁阿密大學宛如「保守派哈佛」

親川普名人子女就讀 邁阿密大學宛如「保守派哈佛」
川普按一下助理送一杯 健怡可樂按鈕比他更早重返白宮

川普按一下助理送一杯 健怡可樂按鈕比他更早重返白宮
MAGA內訌？川普核心基本盤為H-1B槓上馬斯克等企業家

MAGA內訌？川普核心基本盤為H-1B槓上馬斯克等企業家

熱門新聞

有人擔心馬斯克(右)的影響力愈來愈大，川普則說「他不會是總統」。(路透)

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

2024-12-22 23:20
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

2024-12-23 09:05
路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

2024-12-24 11:10
美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。(美聯社資料照)

美國航空因技術問題宣布全美航班停飛

2024-12-24 08:22
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00
總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

2024-12-22 09:24

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年
趙薇宣布離婚／黃有龍身分神秘 曾為她豪砸417萬買法國酒莊

趙薇宣布離婚／黃有龍身分神秘 曾為她豪砸417萬買法國酒莊