川普將上任 中領館籲留學生離美要三思 「減少不必要旅行」

川普即將上任，中國領事館建議中國留學生減少不必要的旅行。（取自大華網）

隨著總統當選人川普 即將上任，中國當局建議在美留學的中國學生，假期間出境要三思而後行，同時，十幾所美國大學也警告國際學生，在川普就職典禮之前返回校園。

中國駐芝加哥總領事館(Consulate General in Chicago)14日在其官方網站上的說明中提到，隨著假期即將來臨，學生應「盡量減少不必要的跨境旅行」。

中國學生的簽證 ，尤其是科學相關的簽證，在川普的第一任期內成為當局的目標，因此不少目前正在美國留學的中國學生，在川普即將重返白宮之前，都深感緊張不安。

許多人目前都忙著修改自己的旅行計畫，同時也開始為簽證規定在2025年變得更嚴格的可能性，考慮一個備用計畫。

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紐約哥倫比亞大學(Columbia University)一名不願透露姓名的26歲郭姓女研究生表示，她仍會在寒假期間去歐洲探望她的伴侶。但為了確保回美時不會遇到任何麻煩，她已預定了在2025年1月19日返回的機票，就是在川普就職典禮之前，同時也是在春季學期開始的幾天前。

即將於2025年畢業的郭姓女研究生，對美國已經有了某種歸屬感，並希望能在畢業後留下來找份工作；如今，她的計畫和其他中國學生的計畫，全都出現了不確定性，不少人湧入中國社群媒體平台，發洩對未來不確定的沮喪。

「我會半夜驚醒，擔心接下來該怎麼辦，」郭姓女研究生說，「焦慮感爆表，我認識的人幾乎都感到不知所措。」

在川普的第一個任期內，中國學生受到嚴格審查並面臨一系列限制。川普政府特別關注被視為對美國科學研究構成安全風險的中國公民，包括畢業於中國大學且與中國國國防工業有密切聯繫的中國研究生。

根據美國國務院 數據，光是在2020年，就有超過1000名中國公民因政府這種顧慮而被吊銷簽證。

拜登總統於2021年上任時，撤銷了川普多項行政命令，其中就包括禁止來自幾個穆斯林國家公民進入美國的禁令，但有些中國學生仍持續被禁止進入美國或遭驅逐出境。