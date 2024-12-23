佛州晚宴後 安倍遺孀稱川普是「不想戰爭」的人

美國總統當選人川普（左）與妻子梅蘭妮亞（右），日前在佛州海湖莊園招待日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（中）。(取材自梅蘭妮亞X平台)

日本 前首相安倍 晉三的遺孀安倍昭惠22日接受「日本李登輝之友會」的邀請在東京演講，她談及台日關係及美國總統當選人川普 。她表示，日本人應該珍惜台灣這個國家；她還說，川普是一個「不想戰爭」的人。

安倍昭惠以「我對台灣的想法」為題發表演講。因川普夫婦日前在佛州自宅宴請安倍昭惠，會談話題涵蓋包括台灣在內的全球情勢，因此演講吸引許多媒體前往。安倍昭惠未直接言及川普夫婦晚宴內容，僅簡單說「那是一場非常好的晚宴」。

日本「讀賣新聞」22日報導，美國總統當選人川普和妻子梅蘭妮亞15日在川普的佛州海湖莊園招待前年7月遇刺身亡的日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠。川普當時提到，為了世界和平，中國與台灣是重大問題。

讀賣新聞報導前述晚宴，賓主之間聊到和中國及台灣有關的全球與區域安全環境議題。讀賣報導，這顯示川普新政府會重視因應台灣情勢的態度；在中國持續加強對台灣施加軍事壓力下，日美政府正對台灣有事提高警戒。

席間三人還提到俄羅斯入侵烏克蘭及中東等國際情勢，並回憶安倍晉三在世時的往事。

晚宴當天梅蘭妮亞就在社群媒體X寫道，很榮幸再度在海湖莊園招待安倍昭惠，「我們深情懷念安倍」，並對他留下的卓越成就致敬。有線電視新聞網(CNN)報導，這場晚宴並非透過官方管道，而是雙方直接聯繫後安排。

對川普外交手腕抱有期待的安倍昭惠22日表示，希望川普接下來能引導世界走向和平。她回憶2019年5月川普第一個總統任期，川普國是訪日時，美日「第一夫妻」在東京六本木餐敘。當時川普說，二戰期間美日交戰，若那時兩國領袖分別是「我與晉三」，「就一定不會發生戰爭」。

安倍昭惠表示，「這讓我覺得川普總統是一個不想戰爭發生的人。這次川普當選總統，如果能讓將世界導向和平的話，那就太好了。」

她還說，丈夫安倍晉三曾說「台灣有事就是日本有事」，這很重要；她認為在思考「萬一有事該怎麼辦」之前，應該思考如何做才不會有事。

川普與安倍私交甚篤，川普2016年首度當選總統後，第一個和他會面的外國領袖就是安倍。華府智庫外交關係協會(CFR)研究員史密斯曾對紐約時報形容，川普把安倍晉三當成哥兒們及朋友。

自民黨籍日相石破茂原本希望11月訪南美洲後，能順訪美國跟川普會面。但川普方面指稱，他在就任前，原則上不會與各國領袖會談。惟在安倍昭惠訪美後，川普不久就在海湖莊園記者會說「很想見」石破，「應該會見面吧」，若日方希望，那就見面，且他對日相懷有很大敬意，並託安倍昭惠將他親筆簽名及題有PEACE(和平)的川普攝影集致贈石破。