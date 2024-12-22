美開發鈉離子電池用於電動車 擺脫中壟斷鋰電池關鍵原料

短短幾年，中國掌控了全球六成電動車的動力電池生產。圖為電動車電池製造商Octillion在安徽合肥的工廠生產線。(路透)

由於中國掌握兩次電池技術突破，占據電池領域的主導地位，加上近乎壟斷鋰電池的關鍵原料、在雙邊關係緊張的局勢下，美國正研發使用隨處可見的鈉製造鈉離子電池，以求在第三次技術突破時扳回一城。

華爾街 日報報導，這種新興的電池技術用的是俗稱純鹼(soda ash)的碳酸鈉，而美國含量充沛，擁有全世界92%的儲量，而中國還必須用鹽來合成純鹼。雖然純鹼可以合成，但直接開採更便宜，美國每年開採的純鹼約有一半用於生產窗戶、酒瓶等各式玻璃。

鈉離子電池優勢在於更穩定且可能更安全；缺點則是體積比鋰電池更大、更重。鈉離子電池支持者表示，這個缺點在許多應用中並不重要，例如太陽能、風力發電裝置裡的大型固定電池。研究人員表示最終是要生產夠小又輕的鈉離子電池，能用於電動車 。如此一來電動車電池可能會更安全且便宜，還能在鋰離子電池最懼怕的寒冷環境中運作。

總部位於丹佛的Peak Energy執行長莫斯堡(Landon Mossburg)表示如果美國進度夠快，就可以建立電池能源獨立。他的公司正在嘗試將鈉離子電池引入美國的電網儲能系統，並已簽訂合約於2025年為電力公司建造一些小型試點裝置。

事實上中國是唯一大規模生產早期商業用鈉離子電池的國家。因此Peak Energy正在從一家中國合作夥伴購買電池，並從「逆向工程」了解其運作方式。