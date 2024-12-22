我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再健康

NBA／詹姆斯生涯 「1510場得分上雙」登史上第一

美開發鈉離子電池用於電動車 擺脫中壟斷鋰電池關鍵原料

編譯廖振堯／綜合報導
短短幾年，中國掌控了全球六成電動車的動力電池生產。圖為電動車電池製造商Octillion在安徽合肥的工廠生產線。(路透)
短短幾年，中國掌控了全球六成電動車的動力電池生產。圖為電動車電池製造商Octillion在安徽合肥的工廠生產線。(路透)

由於中國掌握兩次電池技術突破，占據電池領域的主導地位，加上近乎壟斷鋰電池的關鍵原料、在雙邊關係緊張的局勢下，美國正研發使用隨處可見的鈉製造鈉離子電池，以求在第三次技術突破時扳回一城。

華爾街日報報導，這種新興的電池技術用的是俗稱純鹼(soda ash)的碳酸鈉，而美國含量充沛，擁有全世界92%的儲量，而中國還必須用鹽來合成純鹼。雖然純鹼可以合成，但直接開採更便宜，美國每年開採的純鹼約有一半用於生產窗戶、酒瓶等各式玻璃。

鈉離子電池優勢在於更穩定且可能更安全；缺點則是體積比鋰電池更大、更重。鈉離子電池支持者表示，這個缺點在許多應用中並不重要，例如太陽能、風力發電裝置裡的大型固定電池。研究人員表示最終是要生產夠小又輕的鈉離子電池，能用於電動車。如此一來電動車電池可能會更安全且便宜，還能在鋰離子電池最懼怕的寒冷環境中運作。

總部位於丹佛的Peak Energy執行長莫斯堡(Landon Mossburg)表示如果美國進度夠快，就可以建立電池能源獨立。他的公司正在嘗試將鈉離子電池引入美國的電網儲能系統，並已簽訂合約於2025年為電力公司建造一些小型試點裝置。

事實上中國是唯一大規模生產早期商業用鈉離子電池的國家。因此Peak Energy正在從一家中國合作夥伴購買電池，並從「逆向工程」了解其運作方式。

由6個國家實驗室、8所大學組成的聯盟剛剛獲得能源部5000萬元撥款，用於推進鈉離子電池技術，研究人員正致力於改進Peak Energy等公司買來的鈉離子電池。Argonne國家實驗室儲能技術研究主任、聯盟負責人斯里尼瓦桑(Venkat Srinivasan)說最終目標之一是弄清楚如何做出電動車電池組，且能量密度與磷酸鐵鋰(LFP)電池的當前標準一樣高，其中一個難點是如何去除鈉離子電池另一關鍵成分鎳，這也是中國控制的重要金屬。

美國想開發碳酸鈉電池來取代鋰電池，擺脫對中國的依賴。(美聯社)
美國想開發碳酸鈉電池來取代鋰電池，擺脫對中國的依賴。(美聯社)

電動車 華爾街 能源部

上一則

拜登擬特赦40名聯邦死囚 或聖誕節前宣布

下一則

民主黨控馬斯克 插手開支案是為規避投資中國的限制

延伸閱讀

聯邦：鋰電池飛機上著火 幾乎每周兩起

聯邦：鋰電池飛機上著火 幾乎每周兩起
鋰電池飛機上著火「幾乎每周兩起」 這幾樣電器最常見

鋰電池飛機上著火「幾乎每周兩起」 這幾樣電器最常見
日本兩大車廠 本田、日產擬合併 應對電動車價格戰

日本兩大車廠 本田、日產擬合併 應對電動車價格戰
史上最大 美能源部提供福特電池合資企業96.3億貸款

史上最大 美能源部提供福特電池合資企業96.3億貸款

熱門新聞

總統當選人川普16日在海湖莊園舉行記者會。(美聯社)

川普首次記者會7大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」

2024-12-16 19:54
依法凡1960年及以後出生者，明年要到67歲才能獲得全額社安金。圖為伊利諾州社安局大樓。(美聯社)

支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

2024-12-15 05:09
總統當選人川普(左)與眾院議長強生。(路透)

川普對強生放話：開支法案若不果決 議長寶座恐怕難保

2024-12-19 10:45
美國國務卿布林肯。（路透）

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

2024-12-18 23:20
候任總統川普(右)訴ABC主播史蒂法諾普洛(左)毀謗，獲1500萬和解金。(美聯社)

川普勝利 訴ABC新聞誹謗案 獲1500萬和解金

2024-12-14 17:03
總統當選人川普(圖)以「十足毒害」羞辱已辭職的加拿大副總理兼財政部長方慧蘭，並續嘲笑加國總理杜魯多為「大加拿大州」州長。(路透)

川普再補2刀 罵方慧蘭「十足毒害」 嘲杜魯多「加拿大州長」

2024-12-18 13:02

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切