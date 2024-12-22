我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再健康

NBA／詹姆斯生涯 「1510場得分上雙」登史上第一

美中晶片戰 中在傳統製程晶片漸占上風 為美企帶來隱憂

編譯徐薏茹／綜合報導
美中晶片戰打下來，中國被迫發展自己的晶片業，圖為中國設計與製造的晶片。(美聯社)
美中晶片戰打下來，中國被迫發展自己的晶片業，圖為中國設計與製造的晶片。(美聯社)

在美中持續不斷的晶片戰爭中，美國在最尖端的技術方面明顯占上風，但在較低端技術的領域，中國可能正在取得優勢。

儘管美國的出口限制阻礙中國在先進晶片方面的發展，但中國一直積極擴張生產所謂的傳統製程晶片(legacy chips)，這類晶片也許不如輝達(Nvidia)的AI晶片等先進晶片般吸引人，但在汽車、家用電器等必需品來說不可或缺，事實上，新冠疫情期間這類晶片的供應鏈危機便造成了汽車市場混亂。

根據摩根士丹利(Morgan Stanley)的數據，2024年中國在晶圓廠設備花費410億元，年增29%，這大約占全球總額的40%，2021年中國投入240億元。部分原因是中國公司試圖在限制進一步加強之前儲備他們仍可以獲得的設備，但中芯國際(SMIC)、華虹宏力(Hua Hong Semiconductor)等中國公司生產傳統製程晶片也占了很大一部分原因。

中芯國際是中國最大的晶片廠，2023年的資本投入達75億元，與疫情前相比，一年約投入20億元。

整體策略與中國在太陽能電板等領域的成功相似，包括大規模的國家支持、侵略性的定價，以及樂意長期投入的意願。

儘管中國企業尚未達到主宰地位，但確實一直在取得進展，根據Bernstein的數據，中國晶圓代工廠的成熟製程節點晶片在全球市場的占比，從2017年的14%增加到2023年的18%。

中國客戶尤其重要，2023年中國公司有53%的成熟製程晶片供應來自中國晶圓代工廠，高於2017年的48%。

愈來愈激烈的地緣政治緊張局勢將進一步促使中國客戶尋找國內的供應商。

中國的傳統製程晶片還未大量湧入全球市場，但這是一個明顯的風險，尤其是在這一領域與之競爭的美國企業，包括德州儀器(Texas Instruments)、格羅方德(GlobalFoundries)，反過來，這也可能對美國和其維持晶片供應鏈韌性的目標帶來挑戰。

將限制措施延伸到低端晶片可能不太實際，但生產這些晶片的公司可能需要國家的援助好與中國競爭。

晶片 疫情 供應鏈

上一則

保護跨性別、學貸減免等草案懸而未決 白宮最後時刻撤下

下一則

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

延伸閱讀

中傳統晶片可能逆襲？美中晶片戰蔓延 成熟製程恐淪新戰場

中傳統晶片可能逆襲？美中晶片戰蔓延 成熟製程恐淪新戰場
美砸逾67億元補助拚晶片擴大生產 三星等受惠

美砸逾67億元補助拚晶片擴大生產 三星等受惠
下單台積電晶片供應華為 廈門算能將被美國列黑名單

下單台積電晶片供應華為 廈門算能將被美國列黑名單
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

熱門新聞

總統當選人川普16日在海湖莊園舉行記者會。(美聯社)

川普首次記者會7大重點：俄烏有點進展、好友習近平「很棒」

2024-12-16 19:54
依法凡1960年及以後出生者，明年要到67歲才能獲得全額社安金。圖為伊利諾州社安局大樓。(美聯社)

支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

2024-12-15 05:09
總統當選人川普(左)與眾院議長強生。(路透)

川普對強生放話：開支法案若不果決 議長寶座恐怕難保

2024-12-19 10:45
美國國務卿布林肯。（路透）

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

2024-12-18 23:20
候任總統川普(右)訴ABC主播史蒂法諾普洛(左)毀謗，獲1500萬和解金。(美聯社)

川普勝利 訴ABC新聞誹謗案 獲1500萬和解金

2024-12-14 17:03
總統當選人川普(圖)以「十足毒害」羞辱已辭職的加拿大副總理兼財政部長方慧蘭，並續嘲笑加國總理杜魯多為「大加拿大州」州長。(路透)

川普再補2刀 罵方慧蘭「十足毒害」 嘲杜魯多「加拿大州長」

2024-12-18 13:02

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切