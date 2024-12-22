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Nvidia晶片被點名違規轉賣中國 美擬祭新行政命令防堵

編譯俞仲慈／綜合報導
美國屢屢在中國電腦設備發現輝達的先進晶片，拜登可能發布行政命令來彌補漏洞。 (路透)
美國屢屢在中國電腦設備發現輝達的先進晶片，拜登可能發布行政命令來彌補漏洞。 (路透)

全美市值最高的科技公司「輝達」(Nvidia)屢屢繞道將晶片出售給中國，惹惱拜登政府，可能祭出新行政命令，避免高端晶片日後落到俄羅斯手中。

根據「富比世」(Forbes)報導，儘管拜登政府明文規定禁止美製晶片出口中國，但是本月以來「輝達」已經被多次點名違規，恐將面臨反壟斷調查。「輝達」則向商務部重申對出口管制的承諾，並把責任歸咎給第三方透過「灰色市場」(gray market)轉賣。

但其實「輝達」和「超微半導體」(AMD)等科技公司繞過聯邦禁令，出口給新加坡、馬來西亞等第三方轉賣給中國，早已不是秘密；本月初，科技資訊網站Ars Tecnica記者貝隆齊(Ashley Belanger)撰文表示：「拜登想要在AI科技方面阻擋中國搶先美國的最後一步，已經為時已晚。」

拜登政府決定出手堵住漏洞，計畫直接發布行政命令，擴大「外國直接產品規則」(FDPR)實施範圍，限制美製晶片出口至全世界任何地區，藉此打擊中國在全球半導體供應鏈的角色，同時拜登政府也想趁機釐清美國船舶技術何以出現在俄烏戰爭的俄軍設備中。

不過市場人士認為，美國晶片製造業不會坐以待斃，將全力阻止這項行政命令發布，而且拜登政府想要全面管制美製晶片出口，對於以現金為王的美國資本家，根本不太可能有效操控私營企業所有銷售行為。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies，CSIS)研究員哈里薩(Barath Harithas)與舒馬克(Andreas Schumacher)合作撰寫的文章，指名美國出口管制面臨的挑戰：「雖然半導體製造設備不能從美國廠出口至中國，但是在海外廠生產的相同設備卻可以合法出售給中國先進科技業，前提是沒有美國人參與製造、銷售、安裝與服務，即便客戶列入聯邦管制名單，實際上反而為監管措施創造另一個後門。」

拜登 晶片 輝達

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