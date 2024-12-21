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中傳統晶片可能逆襲？美中晶片戰蔓延 成熟製程恐淪新戰場

編譯盧思綸／即時報導
華府和北京的晶片戰爭不斷升級，美國在先進類型晶片方面占據明顯優勢，但中國在更廣泛應用於手機、汽車和家電用品等產品的成熟製成晶片上可能會獲得優勢。(路透)
華府和北京的晶片戰爭不斷升級，美國在先進類型晶片方面占據明顯優勢，但中國在更廣泛應用於手機、汽車和家電用品等產品的成熟製成晶片上可能會獲得優勢。(路透)

華爾街日報報導，隨著華府和北京的晶片戰爭不斷升級，美國在先進類型晶片方面占據明顯優勢，但中國在更廣泛應用於手機、汽車和家電用品等產品的成熟製程晶片上，可能正在取得優勢。

報導指出，儘管美國的出口限制阻礙中國在先進晶片的進步，但北京一直積極擴大生產傳統的成熟製程晶片。

所謂成熟製程晶片，指的是使用較舊的製程技術製造的晶片，與目前最先進的高效能晶片（如7奈米或以下製程）相比，這類晶片的技術成熟，生產成本也較低。儘管不如輝達人工智慧晶片一樣吸引人，但汽車和家電等必需品卻需要它們。而這類晶片的供應中斷，曾在新冠疫情大流行期間對汽車市場造成嚴重破壞。

根據摩根史坦利，中國2024年的晶圓製造設備支出為410億美元，年增29%，大約占全球總額的40%；疫情大高峰的2021年為240億美元。

其中一部分原因是中國公司試圖在進一步限制加強之前，儲備仍能取得的設備。但更多的部分來自像是中芯國際（SMIC）和華虹半導體等中國公司，依然專注於製造傳統型晶片。

儘管中國公司在傳統晶片上還沒有達到主導地位，但肯定已經取得進展。伯恩斯坦表示，中國代工廠在成熟製程的全球市占率已從2017年的14%增加到2023年的18%。

中國客戶尤其提供協助，他們在2023年從中國代工廠採購53%的成熟晶片供應，高於2017年的48%。

地緣政治緊張局勢的加劇將進一步促使中國客戶在國內尋找供應商。

報導指出，中國傳統晶片尚未席捲全球，但已對美國的德州儀器（ Texas Instruments）和格羅方德（GlobalFoundries ）形成風險。

WS提到，美方將種種限制擴大到低端晶片可能不切實際，但生產這些晶片的美國公司可能需要國家援助才能與中國競爭。 

晶片 疫情 華爾街

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