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美議員提案「國貨國運」 恐衝擊中國北美航線

記者陳湘瑾／即時報導
美國議員提交《美國船舶法案》，要求自法案生效起15年內，所有從中國進口到美國貨物，10%必須由美國旗船舶運輸。圖為廈門貨運港口。(中新社資料照)
美國議員提交《美國船舶法案》，要求自法案生效起15年內，所有從中國進口到美國貨物，10%必須由美國旗船舶運輸。圖為廈門貨運港口。(中新社資料照)

美國參眾兩院議員19日向國會提交《美國船舶法案》（SHIPS for America Act），希望振興美國造船和海運業，以在戰爭時期保障重要物資運輸、在和平時代保障供應鏈韌性。法案要求，自法案生效起15年內，所有從中國進口到美國貨物，10%必須由美國旗船舶（即註冊地為美國的船舶）運輸。

財新報導，這項規定針對美國進口商，他們使用美國旗船隻運輸比例需要逐年增加，從《法案》生效後的第5年的1%開始，每年增加1%，在生效14年後達到10%。進口商當年不達標會被處以罰款。《法案》還規定，美國政府貨物將100%由美國旗船隻運輸，目前的比例為50%。

《法案》稱，因數十年的忽視，美國的造船能力大降，商船規模與中國相比相形見絀，戰時為美國軍方提供補給的能力減弱。全球貿易中，美國旗船舶數量僅為80艘，而中國有5500艘。因此，《法案》的出台將提升美國旗船舶的競爭力，重建美國造船業。

航運代理公司DukeShippingAgency首席運營官章華峰稱，參眾兩院目前只是提出法案，能否通過還是個未知數。就算通過，頒布具體實施細則還要幾年時間，不會馬上見效。但他也認為，這也將給中國至北美航線帶來直接的衝擊，讓原本複雜的供應鏈面臨更多不確定。

美國此前也曾對中國造船業出手，美國貿易代表（USTR）在今年4月宣布，在對五個全國性工會提交的請願書進行審查後，決定按美國《1974年貿易法》第301條，對中國在海事裝備、物流及造船領域的行為、政策和做法（acts, policies, and practices）啟動調查。

該請願書敦促美國政府對在美港口停靠的中國建造船舶徵收「港口費」，並設立美國造船業振興基金。收費目的一是消除中國製造的船舶在國際海上貿易中享有的不公平優勢；二是為美國商業造船振興基金提供強有力的資金支持。

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