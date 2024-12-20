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中國認知作戰再升級 美官員警告恐在台海危機時造成干擾

記者陳湘瑾／即時報導
五角大廈的報告指出，中國為進行認知作戰，已要求百度、阿里巴巴和華為等科技公司使用生成式人工智慧來製作更好的影視音內容，以及更有說服力的文字和圖像。（路透）
五角大廈的報告指出，中國為進行認知作戰，已要求百度、阿里巴巴和華為等科技公司使用生成式人工智慧來製作更好的影視音內容，以及更有說服力的文字和圖像。（路透）

美國五角大廈近日發布《中國軍力報告》指出，中國可能打算將「認知作戰」作為一種進攻能力。美國官員認為，中國的心理戰和網路戰行動取得了驚人的成功，相關行動積極潛入美國的敏感關鍵基礎設施，目的是為了在台海發生重大危機時造成破壞或干擾。

美國之音報導，五角大廈20日發布《中國軍力報告》（China Military Power）指出，中國認為，控制現代戰場的資訊頻譜，是衝突初期資訊主導地位的關鍵因素。解放軍可能打算將「認知作戰」（CDO）用作一種不對稱能力，以阻止美國或第三方，或作為一種進攻能力，來塑造觀念或分化社會。

美國官員警告，北京正在將資源投入到「心理戰」和「網路行動」的結合體中，也就是中國所謂的「認知作戰」。認知作戰的目標是影響中國對手的思維和行為方式，目標是從普通公民到高級官員的所有人。

五角大廈的報告沒有說明北京為此投入多少資金，但表示解放軍在過去六年中花了部分時間，研究如何結合人工智慧等尖端技術來製作深度偽造和其他材料，以誤導美國公眾。中國已要求百度、阿里巴巴和華為等科技公司使用生成式人工智慧來製作更好的影視音內容，以及更有說服力的文字和圖像。

美國官員警告，中國的心理戰和網路戰行動取得了驚人的成功，最引人注目的是名為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的駭客組織的攻擊。美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）局長伊斯特利（Jen Easterly）表示，「伏特颱風」積極潛入敏感關鍵基礎設施，目的是為了在台海發生重大危機時造成破壞或干擾。

責特種作戰和低強度衝突的國防部助理部長邁爾（Christopher Maier）指出，認知作戰不僅關注美國領導人，也關注民眾，這些舉動很難預防和遏止。他也指出中國和俄羅斯等其他對手「將變得更加咄咄逼人，將冒更大的風險」。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇對此則回應稱，美方出於地緣政治目的編織散布各種中國駭客威脅虛假資訊，美國必須停止對其他國家的網路攻擊，停止利用網路安全問題抹黑誣陷中國。

五角大廈 解放軍 人工智慧

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