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紐時：北京利用熊貓當「槓桿工具」 影響美地方政治

記者顏伶如／綜合報導
聖地牙哥動物園今年8月舉行歡迎中國熊貓的開幕式時，展示藝術家繪製熊貓的作品。紐時報導指中國利用熊貓影響美國地方政治。(美聯社)
聖地牙哥動物園今年8月舉行歡迎中國熊貓的開幕式時，展示藝術家繪製熊貓的作品。紐時報導指中國利用熊貓影響美國地方政治。(美聯社)

紐約時報19日報導，中國尋求擴大影響力之際，利用熊貓影響美國地方政治；北京把熊貓做為跟美國地方官員交涉的「槓桿工具」，目的是要主導有關台灣、發展美中雙邊關係等政策。

地方官未獲反間諜簡報

報導指出，舊金山市長布里德(London Breed)去年參加中國國家主席習近平晚宴，後來到機場送行時提出希望熊貓能到舊金山的要求。舊金山動物園經營不善，觀光業走下坡，布里德連任面臨硬仗，若能爭取到熊貓抵達，將有政治與公關的加分效果。

接下來幾個月，布里德與中方展開一連串非正式接洽，在「中國人民對外友好協會」( Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries，CPAFFC)安排下訪問中國，但這個機構被美國情報官員認定企圖「惡意影響」(malignly influence)地方政府首長。布里德訪問中國與其他華府政治人物出訪不同，並沒有獲得中央情報局(CIA)針對反間諜活動威脅的簡報。

中想說動華府難度漸增

布里德想要熊貓，中方則想跟身為美國科技重鎮的市長建立關係。報導指出，布里德與中國互動並沒有任何利益輸送的證據或不法情事，但情報官員說，中國正擴大尋找透過地方政府發揮影響力的空間，因為直接說動華府的困難度逐漸增加。

文件檔案與消息人士訪問顯示，熊貓是中國官員用來跟美國地方官員建立關係的工具，設法主導台灣政策走向、美化中國在海外地區的形象；熊貓交流讓中國領導高層獲得罕見的高調曝光機會，得以改變中國的形象。

然而，情報官員說，中國觸角延伸到美國地方政府，但與中國打交道的地方政府官員通常卻沒有外交訓練，也沒有情報簡報。

所有市長都想獲得熊貓

前美國大熊貓基金會主任唐恩(David Towne)說：「所有市長都想要有獲得熊貓的宣傳。」他說：「熊貓成了誘餌。」

內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)亨利多利動物園及水族館(Henry Doorly Zoo and Aquarium)前主任西蒙斯(Lee Simmons)表示：「幾乎每一位中國大使都是熊貓銷售員。」

今年春季，布里德宣布舊金山動物園2025年將迎接一對熊貓。

聖母大學(University of Notre Dame)美中關係專家賈羅斯(Kyle Jaros)指出，對於中國來說，熊貓是在美國能夠贏得社會大眾喜愛、建立軟實力(soft power)的僅剩少數工具之一。

西蒙斯說，內布拉斯加州與台灣達成價值4億元的農業貿易協定之後，熊貓交流計畫便觸礁。他說，中國駐美大使要求阻擋美台農貿協議，協議簽訂之後，中方便拒絕送出熊貓。

聖地牙哥動物園今年8月舉行歡迎中國熊貓的活動。紐時報導指中國利用熊貓影響美國地方...
聖地牙哥動物園今年8月舉行歡迎中國熊貓的活動。紐時報導指中國利用熊貓影響美國地方政治。(美聯社)

舊金山 內布拉斯加州 動物園

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