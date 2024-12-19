五角大廈避談中國「灰色地帶作戰」 待新政府給解方

國防部 公布最近一期中國軍力報告，然而內容卻意外忽略中國今年頻繁出現的灰色地帶作戰，讓不少人大感意外。

華府 智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)在報告公布後，即邀請國防部官員做討論，現場媒體紛紛在提問時，希望官員能夠做出說明，但面對問題，美國國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)卻沒有提出確切解方，反而打了一個太極。

瑞特納僅回答說，中國的做法只會讓印太地區的盟友更加團結，並以菲律賓為例，認為中國的灰色地帶行動，反倒大大強化美菲關係；儘管回答看上去毫無破綻，但似乎有點不接地氣，畢竟灰色地帶作戰雖然規模不比大型軍演，卻實質衝擊一般民眾，更企圖打破兩岸既有默契、破壞現狀，無疑更為嚴重。

以中國今年屢次執行新規、改變常態為例，包括今年年初，在未與台灣協調之下宣布，M503航路由北向南不再偏西飛航，並啟用W122、W123銜接航路由西向東飛行，3艘3450噸級以上的海警船，於2月27日直接駛台灣東部24浬鄰接區海域，以及台灣澎湖籍漁船「大進滿88號」漁船遭中方海警登船檢查，最後被扣押帶回等，中方將兩岸過去達成的共識當作籌碼，一步步刺探，甚至收回，都意圖向台灣政府施壓，削弱其國內的威信。

更為嚴重的情況莫過於當中國盼藉此將台灣逼上談判桌，民進黨 政府卻不願束手就擒之時，兩岸的新常態已成事實，不但台灣實質活動空間遭到限縮，也直接衝擊民眾的方便與生計。

灰色作戰與其說是一種軍事行動，也可以說是一種巧妙的政治戰。

對此，國防部18日的回答非但沒有解決問題，卻有避重就輕之嫌。不過就在新舊政府交接之際，官員選擇三緘其口，也是人之常情，只能期待新政府上台後，能夠提出更有力的解方，協助台灣在面對中國灰色作戰時，能夠不再處於被動。