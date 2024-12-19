疑似反制中「鹽颱風」攻擊 美報復中國電信美洲公司

圖為「中國電信」參加在北京的「中國國際服務貿易交易會」展示。(美聯社)

拜登 政府開始針對中國在2024年稍早，對美國電信公司進行的大規模駭客 攻擊，展開報復。

商務部 在上周，通知中國最大通訊公司之一的中國電信美洲公司(China Telecom Americas)，指出根據初步調查結果，該公司在美國電信網路和雲端服務中的存在已構成國家安全風險；中國電信美洲公司有30天的時間回應，不過商務部也尚未透露下一步計畫行動為何。

「紐約時報」(The New York Times)率先報導了商務部這項回應中國稍早滲透美國電信網路的行動；根據一位知情的美國官員在10月向「哥倫比亞廣播公司新聞網」(CBS News)透露，中國支持的駭客組織「鹽颱風」(Salt Typhoon)，滲透了威瑞森(Verizon)、AT&T和流明科技(Lumen Technologies)等多家大型電信公司的網路。

有鑑於聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission，FCC)已經限制了中國電信美洲公司在美國通訊基礎設施中的運作能力，所以目前尚不清楚商務部的行動會對中國電信再造成什麼影響；FCC在2021年10月就已經吊銷了中國電信美洲公司在美國提供電話服務的許可證。

FCC發現，中國電信受到中國政府利用、影響與控制，並在沒有足夠法律程序來進行獨立司法監督的情況下，該公司很可能會被迫遵守中國政府的要求。

中國電信美洲公司並未回應評論的請求。

美國官方執法和情報單位仍在努力去了解這次駭客攻擊的範圍，其目標是美國用於竊聽等行動的監視能力；美國情報單位會例行向法院尋求授權，利用像是這次被滲透電信系統來為執法單位或國家安全調查收集資訊。

外界對駭客攻擊的擔憂之一，是這可能會讓駭客透過收集敏感資料和技術，來取得美國正在調查的訊息，包括與中國有關之調查。

中國對美國污水處理廠和輸電網路等關鍵基礎設施的入侵， 導致國會議員和即將上任的川普政府警告，未來要對中國採取更激進的報復。