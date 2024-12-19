TikTok迎一線生機？上訴案最高院1月10日將聽證 麥康諾有意見

TikTok要求最高法院暫停下級華府上訴法院的判決生效，最高法院同意審理上訴案。(路透)

最高法院18日表示，同意審理TikTok (抖音)美國分公司上訴案，在明年1月10日審理拜登 總統簽字生效的法律是否違憲，進行言辭辯論 ；國會4月通過、拜登總統簽字生效的新法以國安顧慮為由，規定TikTok若不出售在美業務，明年1月19日就得被查禁；共和黨參院領袖麥康諾則呼籲最高院不要答應抖音的上訴，讓新法按原訂日期生效。

華盛頓郵報報導，最高法院表示，將審理在兩黨支持下通過的該法，是否牴觸憲法第一修正案的規定，侵害TikTok上億用戶的言論自由；最高法院透露出重視此案的跡象，在行事曆上加添特別聽證會，安排1月10日辦兩小時聽證會，聽取控、辯兩造的言辭辯論；判決則在接下來的時間點都可能出爐。

TikTok要求最高法院暫停下級華府上訴法院的判決生效；上訴法院的判決支持由兩黨國會議員支持通過、拜登總統簽字生效的新法；新法內容規定，TikTok造成美國國安疑慮，其母公司字節跳動可能在中國政府施壓之下，可秘密操縱美國輿論，或者提供其取用用戶的資訊；若不在1月19日以前出售在美業務，就得遭查禁，不賣就禁。

明年1月20日就職的總統當選人川普已表示，他會嘗試維持管道，供國民取用TikTok這支短視頻app，讓這條不賣就禁的法律更陷入不確定的疑雲。

最高院本周動作異常快速，在TikTok提出緊急要求兩天後，便同意接下本案，另外未按尋常做法，等待拜登政府的回應。18日的簡短判決中，最高法院並未判定，該不出售便查禁法律在訴訟期間暫不生效；大法官們可能在言詞辯論後某個時間點，判定該法暫不生效，也可能任其按計畫生效。

本案吸引高層注意。參院少數黨領袖麥康諾提出名為「法庭之友」(amicus brief)的意見書，文中表示，TikTok的緊急申請「沒有根據、沒有理由」，故敦促最高法院讓不賣就禁的該法律生效。