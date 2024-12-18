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五角大廈報告：解放軍2030年擁有超一千枚核彈頭

記者黃國樑／即時報導
美國國防部在年度中國軍力報告中，以圖片顯示中國核導彈可以覆蓋美國全境。 (五角大廈網站)
美國國防部在年度中國軍力報告中，以圖片顯示中國核導彈可以覆蓋美國全境。 (五角大廈網站)

美國國防部一份題為「涉及中華人民共和國的軍事和安全事態發展」的報告顯示，截至2024年中期，中國已擁有超過600枚核彈頭，到2030年核彈頭數量將超過1000枚。

五角大廈的這份報告指出，未來十年，中華人民共和國可能將繼續快速現代化、多元化並擴大其核武力量。解放軍將尋求一支規模更大、更多樣化的核武力量，包括從低當量精確打擊飛彈到百萬噸級洲際彈道飛彈的系統，讓其在上升階梯的每個階梯上都能提供選項。

它說，北京繼續快速核子擴張。截至 2024 年，國防部估計中國的庫存已經超過 600 枚可使用的核彈頭。美國國防部估計，到 2030 年，中國將擁有 1,000 多枚可使用的核彈頭，其中將部署在更高的戰備級別，並將繼續擴充其核力量到2035年，以確保在這一年達成解放軍現代化建設「基本完成」的目標，而這是中國國家主席習近平實現 2049 年打造「世界一流」軍隊目標道路上的重要里程碑。

報告稱，中國可能將使用其新的快中子增殖反應爐和後處理設施來生產鈽，以用於其核武計劃，儘管公開維護這些技術旨在用於和平目的。

報告說，中國的陸基核武力量主要由不同基地模式的洲際彈道飛彈組成，並輔以戰區範圍內的道路移動系統。中國擁有約 400 枚洲際彈道飛彈，所有的這些基於筒倉系統的導彈都可以到達美國本土。中國的井基洲際彈道飛彈是由多枚 CSS-4即東風-5 級液體推進劑洲際彈道飛彈和 CSS-10 即東風-31 級固體推進劑洲際彈道飛彈組成。

五角大廈表示，在中美及其他國家戰略競爭加劇的背景下，中國正積極擴大核武庫。華盛頓多次對中國核武庫的快速現代化表示擔憂。

文件指出，美國國防部仍然致力於與中國保持開放的溝通管道，以確保競爭不會演變為衝突。這些軍事溝通管道旨在防止危機、降低戰略和行動風險，並消除雙方的誤會。

不過，據路透社，美國五角大廈在周三發布的這份北京軍隊年度報告中表示，中國軍隊的腐敗可能擾亂了其實現2027年軍事現代化目標的進展。自去年以來，中國軍隊進行了全面的反腐敗整肅，上個月國防部表示，一名高級軍官已被停職，並因「嚴重違紀」而接受調查。

這份內容廣泛的報告稱，2023年7月至2023年12月期間，至少有15名中國高級軍官和國防工業高層被解職。

報告指出：「2023年，解放軍經歷了新一波與腐敗相關的調查和高級領導人的罷免，這可能擾亂了其實現既定的2027年現代化目標的進展。」

報導稱，報告發布後，美國負責印度-太平洋安全事務的助理國防部長伊利．拉特納 (Ely Ratner) 對華盛頓智庫表示，15 名高級官員的解職可能只是「冰山一角」。他說，若非他們認為解放軍的作戰效能受到影響，中國領導階層不會採取如此極端的反腐敗措施。

國防部 彈道飛彈 解放軍 核彈

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