美中最後一次財政會議 川普上台後 能否持續存疑

美中經濟工作會議12日舉行，美方代表團由財政部副部長尚博率領。(美聯社資料照)

美中兩國經濟與財政工作會議最後一次開會，總統當選人川普 再度執政之後，會議是否持續進行，則是未知數。南華早報17日報導分析，拜登 總統與中國國家主席習近平去年同意透過對話處理雙邊歧見，但全球兩大對手之間可能又將掀起貿易戰，對話管道能否維持，受到關注。

川普再過一個月即將上台，財政部 16日表示，華府與北京資深官員近日在兩場工作會議針對經濟、財政議題交換意見。

財政部新聞稿指出，20國集團(G20)財政和央行主管會議於南非約翰尼斯堡登場期間，美中經濟工作會議12日舉行會外會，美方代表團由負責國際事務的財政部副部長尚博(Jay Shambaugh)率領，中方代表團由中國財政部副部長廖岷率領。

新聞稿指出，美方代表在工作會議上對於中國的「非市場行為與工業產能過剩」表示關切，說明這些狀況對美國勞工及美國企業的衝擊。美方也針對消息傳出中國企業在俄烏戰爭中支持俄羅斯國防產業基地表達關切。

財政部表示，會中討論中國最近推出振興政策的影響。

根據中國財政部新聞稿，代表團在會中向美國官員澄清北京的經貿立場，同時也對美國對中國做出貿易限制表達關切。

南華早報報導，拜登與習近平去年同意成立的工作小組會議，川普上台後是否持續存在，目前並不清楚。學者預估美中之間雙邊對話管道，在川普第二任期恐怕中斷，因為川普第一任內美中之間對話次數就比拜登任內來得少，特別是氣候變遷等領域的對話。川普曾形容氣候變遷是一場「騙局」(scam)。

川普已經表示，上台後將對所有中國進口商品加徵最高60%關稅。川普第一任對中國進口商品徵收的關稅，拜登上台後大致維持不變。