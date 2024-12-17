拜登盯上中製傳統晶片 傳將加關稅 但決定權仍在川普

在加州西米谷的「雷根國防論壇」上，商務部長雷蒙多已表示，中國補貼新晶圓廠製造晶片，讓產品可以傾銷全球，美將據此徵收關稅。圖為舉行會議的雷根總統圖書館。(路透)

有知情人士透露拜登 政府最快在未來數周內對中國傳統製程晶片 (legacy chips)進行貿易調查，可能導致徵收關稅，但由於調查費時六個月，因此最終決定權仍在總統當選人川普手上。

紐約時報報導，拜登政府出於國安考量，限制中國取得先進半導體技術，不過並未影響中國傳統晶片生產，此類晶片對於製造智慧型手機、汽車、洗碗機、冰箱與網路通訊設備等，仍是至關重要的零件之一。

拜登政府擔心中國大量生產傳統晶片，可能造成美國或盟國晶片廠無法與之競爭，導致美國供應鏈更加依賴中國，甚至對基礎設施或武器資安構成威脅。

聯邦商務部 長雷蒙多(Gina Raimondo)本月7日在加州西米谷(Simi Valley)出席「雷根國防論壇」(Reagan National Defense Forum)已經透露口風：「中國補貼新晶圓廠製造晶片，讓產品可以傾銷全球、順便壓低價格，我們可以據此徵收關稅。」

根據華府當地貿易協會最近寄發的會員信件，拜登政府本周開會決定將根據「1974年貿易法」(Trade Act of 1974)「301條款」(Section 301)對中國傳統晶片展開調查，貿易代表辦公室最快下周起開始行動。

同時根據11月21日聯邦政府文件，商務部早已蒐集中國傳統晶片生產狀況，並建議根據「232條款」(Section 232)展開國安調查。

該文件宣稱商務部要求盡快啟動調查，即使川普新政府上任後，可能改變政策或拒絕完成調查，但是只要拜登政府確定調查方向，在美國企業更加依賴中國製晶片之前，美國晶片製造業就有機會反擊。