TikTok上訴被駁回…「不賣就禁」下一步棋？

查禁TikTok的法律生效前，需刪除這個應用程式了嗎？(路透)

TikTok(抖音 海外版)公司向華府巡迴上訴法院申請暫時阻擋要查禁該公司的法律生效，遭法院駁回；有線電視新聞網(CNN)報導，學者們就法律本身、最高法院會不會審理TikTok案件，大多認為該公司大勢不妙；目前最大希望在總統當選人川普 會不會履行他7月講的話「決不查禁抖音」。

拜登政府之前即敦促上訴法院別對法律頒布暫時禁止生效令，畢竟那麼做就容抖音能等上幾個月，把全案上訴到最高法院，效果上等於無限期扣住該法律。

最高法院可能很快決定要不要受理該案。抖音及聯邦政府之前都呼籲上訴法院加快判決，以便該案能在明年1月19日前上訴。

「Boies Schiller Flexner」律師事務所合夥律師席勒(Josh Schiller)表示，有六席保守派大多數的最高法院，似乎可能判決，維持該禁止抖音的法律為有效，「很難認為最高院的保守派會不把本案看待成國安案件」。

康乃爾法學院副教授漢斯(Gautam Hans)表示，最高院可能判決本案不予受理，那麼抖音的運氣就完了。

那麼現在該刪除這個應用程式了嗎？司法部 11日表示，如果查禁抖音法律生效，並不直接禁止抖音1億7000多萬客戶繼續使用，只是別再指望App有任何更新，也不能再下載它。

眾院兩黨中國特別委員會領袖聯名致函蘋果、谷歌公司的執行長，表示兩公司應該準備，明年1月19日把抖音由他們的應用程式商店下架。抖音在網路入口平台再也無法取得；司法部警告說，抖音用戶可以預料，該應用程式最後會無法運作。

抖音的噩運真無法避免了嗎？它還是有些希望在美國活躍下去的。川普在1月20日上任，剛好在查禁抖音法律規定的翌日。他7月曾上抖音貼視頻說，絕不會查禁抖音，只是他第一次當總統時，曾想查禁抖音。還有一些選項，就是由川普要求國會廢止該法，不過專家認為不太可能成功；川普也可以指使司法部長不執行該法，或宣布抖音不再是該法針對的目標。