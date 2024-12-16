我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車保費飆漲 5年增51%成通膨主要推手

準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

TikTok上訴被駁回…「不賣就禁」下一步棋？

編譯潘勛／綜合報導
查禁TikTok的法律生效前，需刪除這個應用程式了嗎？(路透)
查禁TikTok的法律生效前，需刪除這個應用程式了嗎？(路透)

TikTok(抖音海外版)公司向華府巡迴上訴法院申請暫時阻擋要查禁該公司的法律生效，遭法院駁回；有線電視新聞網(CNN)報導，學者們就法律本身、最高法院會不會審理TikTok案件，大多認為該公司大勢不妙；目前最大希望在總統當選人川普會不會履行他7月講的話「決不查禁抖音」。

拜登政府之前即敦促上訴法院別對法律頒布暫時禁止生效令，畢竟那麼做就容抖音能等上幾個月，把全案上訴到最高法院，效果上等於無限期扣住該法律。

最高法院可能很快決定要不要受理該案。抖音及聯邦政府之前都呼籲上訴法院加快判決，以便該案能在明年1月19日前上訴。

「Boies Schiller Flexner」律師事務所合夥律師席勒(Josh Schiller)表示，有六席保守派大多數的最高法院，似乎可能判決，維持該禁止抖音的法律為有效，「很難認為最高院的保守派會不把本案看待成國安案件」。

康乃爾法學院副教授漢斯(Gautam Hans)表示，最高院可能判決本案不予受理，那麼抖音的運氣就完了。

那麼現在該刪除這個應用程式了嗎？司法部11日表示，如果查禁抖音法律生效，並不直接禁止抖音1億7000多萬客戶繼續使用，只是別再指望App有任何更新，也不能再下載它。

眾院兩黨中國特別委員會領袖聯名致函蘋果、谷歌公司的執行長，表示兩公司應該準備，明年1月19日把抖音由他們的應用程式商店下架。抖音在網路入口平台再也無法取得；司法部警告說，抖音用戶可以預料，該應用程式最後會無法運作。

抖音的噩運真無法避免了嗎？它還是有些希望在美國活躍下去的。川普在1月20日上任，剛好在查禁抖音法律規定的翌日。他7月曾上抖音貼視頻說，絕不會查禁抖音，只是他第一次當總統時，曾想查禁抖音。還有一些選項，就是由川普要求國會廢止該法，不過專家認為不太可能成功；川普也可以指使司法部長不執行該法，或宣布抖音不再是該法針對的目標。

抖音 川普 司法部

上一則

CBS：川普擬找「對中鷹派」前駐葡大使葛拉斯駐日本

下一則

金融時報：中國上周大型軍演 美台解讀不同

延伸閱讀

美元強勢還能撐多久？大小摩策略師認為這一時間點攀頂

美元強勢還能撐多久？大小摩策略師認為這一時間點攀頂
川普邀習近平赴就職典禮 分析：軟硬兼施對手困惑

川普邀習近平赴就職典禮 分析：軟硬兼施對手困惑
川普重返白宮 觀察家：台灣須增加國防支出並加強互動

川普重返白宮 觀察家：台灣須增加國防支出並加強互動
西點軍校、海軍官校美足大戰 川普、范斯和馬斯克到場觀賽

西點軍校、海軍官校美足大戰 川普、范斯和馬斯克到場觀賽

熱門新聞

聯合健保執行長在紐約當街遭到殺害，紐約市警局在4日公布作案兇手的監控照。作案者9日在賓州落網。(美聯社)

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

2024-12-09 21:29
涉嫌槍殺聯合健保公司執行長的兇嫌孟喬內10日出席聽證會前失控怒吼。(路透)

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

2024-12-10 20:21
總統當選人川普預料將在明年1月就職後，改變美國行之有年的移民制度，並取消外籍人士赴美「生育旅遊」、嬰兒取得美國護照與社會安全碼等福利。圖為一名男子眺望紐約自由女神像。示意圖。(美聯社)

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

2024-12-08 15:12
警方10日公佈槍手曼吉奧入獄照。(美聯社)

涉殺CEO嫌犯遭盤查時發抖 友稱他脊椎術後疏遠親友

2024-12-09 23:31
川普誓言在他的第二個任期，將致力終結無證移民子女的出生公民權。圖為德州無證移民牽著在美國出生的女兒。(美聯社)

川普：上台首日終止非法移民子女出生公民權 擴大打擊「生育旅遊」

2024-12-09 08:45
史丹福大學博士生哈里森·李今年初在加州手持父親李凱的照片，其父被中國拘留八年，他一直在爭取讓父親回家。這次美中換囚案，李凱終獲釋返美。(美聯社)

美中換囚幕後 史丹福華裔博士生 花8年救回爸爸

2024-12-08 22:10

超人氣

更多 >
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變
支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金