我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影射中國學生「論文造假」MIT教授道歉了

新墨州16歲少年涉槍殺4名家人 警趕抵現場「他已喝醉」

「保護費」到「偷走我們的晶片」…川普2.0 台灣更安全？更危險？

編譯潘勛／綜合報導
從「付更多保護費」到「台灣偷走美國的晶片生意」，川普幾次度提及台灣的言論，讓台灣仍捉摸不定他的下一步。(路透)
從「付更多保護費」到「台灣偷走美國的晶片生意」，川普幾次度提及台灣的言論，讓台灣仍捉摸不定他的下一步。(路透)

總統當選人川普在競選過程中一再表示，台灣應付美國更多「保護費」，還指責台灣「偷走美國的晶片生意」，有線電視新聞網(CNN)報導，正因如此，台灣正「加緊繫好安全帶」，提防接下來與華府關係陰晴不定；觀察者表示可以肯定的是台灣必須為自己國防多出錢，加強接觸川普政府以確保美國的支持。

中國共產黨從未控制過台灣，卻認為台灣是中國領土「不可分割的一部分」，且不斷揚言必要時以武力奪下台灣。依「台灣關係法」，華府必須合法提供台灣保衛自己的方法和防衛性武器。

台灣政府表示對雙邊關係有信心，原因在美國兩大政黨長期支持台灣。三名台灣國安高級官員表示，不論過去兩國領導階層的更迭，台美仍維持透明的溝通管道，可以討論實質問題，尤其是軍事管道格外「熱絡」。

美國大選之後，台灣賴清德總統發表聲明，強調台美友誼之重要性，另表示台灣願意成為「最可靠夥伴」。

CNN表示，有件事可以確定：比起拜登，川普沒那麼大聲支持台灣；即將卸任的拜登頻頻表示，假如中國攻打台灣，美國有意軍事介入，接下來白宮再淡化他的發言。川普接受華爾街日報(WSJ)專訪時， 問及若中國封鎖台灣，他會不會動武？川普答說不至於到那地步，因為中國國家主席習近平敬重他，知道他「很瘋狂」。倘若真的侵台，他會對中國提高關稅150%到200%。

川普還多次譴責台灣「偷走」美國晶片生意，另表示有意對台灣至關重要的晶片出口課徵關稅。

專家雖駁斥川普論調，說台灣是透過結合多項因素，如遠見、苦幹實幹及投資，才培養出自主的半導體產業；但川普言論仍引發不安，被以為是要台灣把更多其重要晶片供應鏈加快搬去美國。

中華經濟研究院「台灣東南亞國家協會研究中心」副研究員兼主任徐遵慈表示，川普若是實施不利於晶片供應鏈，例如增加更多嚴苛出口管制，那麼對台灣影響很大。出口管制指的是美國限制台灣晶片業者可以販售的國家或公司。

路透(Reuters)12月稍早報導，美國通知台積電，停止出貨先進晶片給中國客戶，這是因為據傳台積電的晶片被用在華為生產的設備上。台積電表示自2020年9月以來便未再供貨給華為，但繼續供貨給其他中國客戶，引發關切華為仍可能透過其他公司取得那些晶片。

晶片 川普 台積電

上一則

準CDC主任韋爾登反疫苗 學者憂麻疹、百日咳再起

下一則

憂關稅生效後漲價 民眾搶購電腦零件、咖啡及橄欖油

延伸閱讀

美元強勢還能撐多久？大小摩策略師認為這一時間點攀頂

美元強勢還能撐多久？大小摩策略師認為這一時間點攀頂
川普邀習近平赴就職典禮 分析：軟硬兼施對手困惑

川普邀習近平赴就職典禮 分析：軟硬兼施對手困惑
川普重返白宮 觀察家：台灣須增加國防支出並加強互動

川普重返白宮 觀察家：台灣須增加國防支出並加強互動
西點軍校、海軍官校美足大戰 川普、范斯和馬斯克到場觀賽

西點軍校、海軍官校美足大戰 川普、范斯和馬斯克到場觀賽

熱門新聞

聯合健保執行長在紐約當街遭到殺害，紐約市警局在4日公布作案兇手的監控照。作案者9日在賓州落網。(美聯社)

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

2024-12-09 21:29
涉嫌槍殺聯合健保公司執行長的兇嫌孟喬內10日出席聽證會前失控怒吼。(路透)

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

2024-12-10 20:21
總統當選人川普預料將在明年1月就職後，改變美國行之有年的移民制度，並取消外籍人士赴美「生育旅遊」、嬰兒取得美國護照與社會安全碼等福利。圖為一名男子眺望紐約自由女神像。示意圖。(美聯社)

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

2024-12-08 15:12
警方10日公佈槍手曼吉奧入獄照。(美聯社)

涉殺CEO嫌犯遭盤查時發抖 友稱他脊椎術後疏遠親友

2024-12-09 23:31
川普誓言在他的第二個任期，將致力終結無證移民子女的出生公民權。圖為德州無證移民牽著在美國出生的女兒。(美聯社)

川普：上台首日終止非法移民子女出生公民權 擴大打擊「生育旅遊」

2024-12-09 08:45
史丹福大學博士生哈里森·李今年初在加州手持父親李凱的照片，其父被中國拘留八年，他一直在爭取讓父親回家。這次美中換囚案，李凱終獲釋返美。(美聯社)

美中換囚幕後 史丹福華裔博士生 花8年救回爸爸

2024-12-08 22:10

超人氣

更多 >
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金