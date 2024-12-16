「保護費」到「偷走我們的晶片」…川普2.0 台灣更安全？更危險？

從「付更多保護費」到「台灣偷走美國的晶片生意」，川普幾次度提及台灣的言論，讓台灣仍捉摸不定他的下一步。(路透)

總統當選人川普 在競選過程中一再表示，台灣應付美國更多「保護費」，還指責台灣「偷走美國的晶片 生意」，有線電視新聞網(CNN)報導，正因如此，台灣正「加緊繫好安全帶」，提防接下來與華府關係陰晴不定；觀察者表示可以肯定的是台灣必須為自己國防多出錢，加強接觸川普政府以確保美國的支持。

中國共產黨從未控制過台灣，卻認為台灣是中國領土「不可分割的一部分」，且不斷揚言必要時以武力奪下台灣。依「台灣關係法」，華府必須合法提供台灣保衛自己的方法和防衛性武器。

台灣政府表示對雙邊關係有信心，原因在美國兩大政黨長期支持台灣。三名台灣國安高級官員表示，不論過去兩國領導階層的更迭，台美仍維持透明的溝通管道，可以討論實質問題，尤其是軍事管道格外「熱絡」。

美國大選之後，台灣賴清德總統發表聲明，強調台美友誼之重要性，另表示台灣願意成為「最可靠夥伴」。

CNN表示，有件事可以確定：比起拜登，川普沒那麼大聲支持台灣；即將卸任的拜登頻頻表示，假如中國攻打台灣，美國有意軍事介入，接下來白宮再淡化他的發言。川普接受華爾街日報(WSJ)專訪時， 問及若中國封鎖台灣，他會不會動武？川普答說不至於到那地步，因為中國國家主席習近平敬重他，知道他「很瘋狂」。倘若真的侵台，他會對中國提高關稅150%到200%。

川普還多次譴責台灣「偷走」美國晶片生意，另表示有意對台灣至關重要的晶片出口課徵關稅。

專家雖駁斥川普論調，說台灣是透過結合多項因素，如遠見、苦幹實幹及投資，才培養出自主的半導體產業；但川普言論仍引發不安，被以為是要台灣把更多其重要晶片供應鏈加快搬去美國。

中華經濟研究院「台灣東南亞國家協會研究中心」副研究員兼主任徐遵慈表示，川普若是實施不利於晶片供應鏈，例如增加更多嚴苛出口管制，那麼對台灣影響很大。出口管制指的是美國限制台灣晶片業者可以販售的國家或公司。

路透(Reuters)12月稍早報導，美國通知台積電 ，停止出貨先進晶片給中國客戶，這是因為據傳台積電的晶片被用在華為生產的設備上。台積電表示自2020年9月以來便未再供貨給華為，但繼續供貨給其他中國客戶，引發關切華為仍可能透過其他公司取得那些晶片。