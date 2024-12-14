中美貿易摩擦升溫 港媒：中國向拜登舞劍 志在警告川普

在美國候任總統川普明年1月20日上任前夕，中美爆發激烈貿易碰撞，港媒指出，中國此舉不止向拜登舞劍，更意在川普，「警告他若濫加大陸貨品關稅，必遭大力還擊」。(美聯社)

在美國候任總統川普 明年1月20日上任前夕，中美爆發激烈貿易碰撞，美國總統拜登 在執政倒數階段，在晶片 加力封殺中國，中國則祭出禁止關鍵礦物材料出口美國、調查輝達等手段反制。港媒指出，中國此舉不止向拜登舞劍，更意在川普，「警告他若濫加中國貨品關稅，必遭大力還擊，且相對數年前，中國已有準備，可與美國全面開打貿易戰」。

港媒15日發布社論文章指出，過去兩周，美國先是將140多間中企列入出口管制名單，並將更多晶片製造設備、高頻寬記憶體晶片等納入出口管制，意圖全面封殺中國取得高端晶片及製造設備；而後又將中國太陽能晶圓、多晶矽進口關稅增至50%，部分鎢製品關稅加至25%。根據媒體報導，拜登計畫本月底前升級對中國晶片禁令，阻止其他國家向中國出售美製人工智慧晶片。

文章續指，對此，中國以「組合拳」迅速反擊。中國商務部在140多間中企被列入黑名單的隔日即宣布，禁止鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等軍民兩用物料出口美國，並禁止其他地區，將中國物料轉售美國。同日，中國汽車、半導體、通訊、互聯網四大行業協會發聲明，指美國晶片已不安全、不可靠，呼籲中國業者積極使用國產晶片，取代依賴美國。隨後，中國國家市場監管總局立案調查美國晶片龍頭輝達（NVIDIA）。

「中國今次反制，特點是迅速、強效、全面」。文章指出，拜登「加辣」封殺中國翌日，中方即作出反制，且擺明針對美方，限制關鍵材料出口美國，「並罕有將禁令伸延至國外，禁止其他國家將中國關鍵材料轉售給美，顯對美國採取全面封殺」。

文章表示，值得留意的是，中國還準備限制無人機相關的電機、電池、飛行控制器發貨美歐，勢必重挫美國軍用無人機生產。此外，中國自去年起加大進口巴西等國大豆、高粱，今年又批准進口阿根廷小麥、玉米，中國有能力大幅減少購買美國農產品，美國農民可能成為中美鬥爭受害者。

文章強調，中國在關鍵材料鎵、鍺、石墨等亮劍，並主動立案調查輝達，更放風可在無人機零件、農產品等反制美國，「不止向拜登舞劍，更意在川普，警告他若濫加中國貨品關稅，必遭大力還擊，且相對數年前，中國已有準備，可與美國全面開打貿易戰」。

文章稱，中國亮出反擊能力，目的不是求戰，而是「能戰方能止戰」，川普欺軟怕硬，中國顯示有足夠能力打，且已充分準備打，才有可能不必打；反而中國若顯得不能打，就越大可能要挨打。「至於中美貿易戰會否大打，就要看川普的選擇了。」

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