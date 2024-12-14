憂川普頒限令 中國留學生不敢返鄉過春節

由於川普總統在第一任期時曾限制簽發中國留學生簽證，指他們「威脅」美國國家安全，中國許多留美學生決定今年假期不回國過春節，以免明年1月20日川普新任期開始後不能返美。(美聯社)

為預防總統當選人川普 1月20日就職後宣布限制特定國家人士來美，部分中國留學生 索性今年不回家過春節。哈佛等大學也提醒外籍學生，最好在川普上任總統前返校，以免節外生枝。

洛杉磯時報(Los Angeles Times)報導，中國籍的南加大 學生陸凱文(Kevin Lu，音譯)原本期待能在寒假期間回深圳探望父母，因為他已經一年沒回家；但隨著川普即將就任，他改變心意，選擇留在洛杉磯。

主修金融的凱文考量川普對中國的強硬立場，說道「風險太大」，「不知道接下來會發生什麼事」。

8年前限發簽證致機場大亂

八年前川普在第一任總統期間，限制簽發中國學生簽證，指部分中國留學生「威脅」美國國家安全，並祭出旅行禁令，造成許多持有合法簽證的中國學生滯留機場。

同時，據紐約時報報導，許多大學期末考已陸續結束，學生開始放寒假，但哈佛大學、賓州大學、康乃爾大學、南加大等學校相繼建議國際學生在川普就職之前返抵美國。

川普第一任期內，對七個穆斯林國家祭出入境限制，讓數千名學生滯留國外。

川普政府在他任期後段，又將更多國家列入限制旅行名單。川普已表示，重返白宮時會再次實施這些禁令。

禁令名單可能新增中國印度

康乃爾大學全球學習辦公室(Office of Global Learning)11月底在官網公告：「(川普)就職典禮後不久，可能會實施一項旅行禁令」，建議學生在1月21日春季班開學前返美。

康乃爾大學的公告指出，「禁令可能包括川普第一任政府所針對國家的公民，包括吉爾吉斯、奈及利亞、緬甸、蘇丹、坦尚尼亞、伊朗、利比亞、北韓、敘利亞、委內瑞拉、葉門和索馬利亞，此名單上可能新增國家，尤其是中國和印度」。

此外，校方提醒所有學生，出入境和文件處理可能延誤，要有所準備。

哈佛大學則建議有顧慮的國際學生，「在學期開始以及1月金恩(Martin Luther King)紀念日連假之前，事先規畫」。

阿默斯特麻州大學(University of Massachusetts Amherst)、麻省理工學院(MIT)、賓州大學(University of Pennsylvania)，以及康乃狄克州衛斯理大學(Wesleyan University)等校，也發布類似的建議和指導。

由於川普新政府的政策尚不確定，因此校方的建議都屬於未雨綢繆的預防性質。