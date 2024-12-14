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中國學者看川普2.0：強化亞太軍事存在 美中難交流

中央社／北京14日電
川普邀請國家主席習近平下月到美國出席他的就職典禮。(美聯社)
川普邀請國家主席習近平下月到美國出席他的就職典禮。(美聯社)

美國總統當選人川普就任後，美中關係及區域情勢如何演變受到關注。中國學者認為，川普在第2任期會強化美國在亞太的軍事存在，對中國示強。此外，美中在拜登時期部分恢復的部分民間及地方交流恐將再度受到衝擊。

澎湃新聞報導，上海市涉外單位及學術界日前舉行「特朗普（川普）第二任期的亞太政策展望研討會暨『霸權偏方：美國拜登政府印太戰略的遺產及其未來』報告發布會」。與會學者普遍認為，川普第2個任期將「延續甚至強化」第1個任期的一些政策，將不可避免地對美中關係造成負面影響。

上海國際問題研究院國際戰略與安全研究所長吳蒓思表示，拜登（Joe Biden）政府一方面在推動遏制中國戰略，另一方面也避免美中關係破局，既想透過脫鉤斷鏈孤立中國，又與中國作出一些危機管控性質的安排，表現的是拜登時期美中人文交流得以恢復，一些危機管控和溝通機制管道也得到重建。

外界對川普（Donald Trump）執政，存在著「孤立主義」的軍事收縮印象。但吳蒓思認為，川普在第2個任期內會繼續向中國發難，並調動巨大的政治和經濟資源應對中國，因為這是當今美國國內的「政治正確」。

吳蒓思認為，基於上述現實，川普第2個總統任期將會強化美國在亞太的軍事存在。畢竟從川普的角度來看，強大的軍事部署就是「示強」，所以美國軍隊在亞太的存在不能變弱。

復旦大學美國研究中心教授韋宗友認為，拜登政府在推進印太戰略時，延續和新建了很多像是「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的「小多邊機制」，用於美國與中國的戰略競爭。至於川普，雖然他本人對這些機制沒有太大興趣，但作為圍堵中國的「工具」，肯定會繼續推進。

川普第2個任期即將到來，關稅問題對中國有如芒刺在背。報導指出，與會專家普遍認為，屆時關稅政策將超越經貿領域，不光是用來平衡美國貿易赤字，也不只是川普未來推出減稅政策彌補預算赤字，更將成為川普用來實現其「美國優先」政策的普遍性政策工具，並成為美國對中經貿政策的核心。

至於政經領域以外的美中民間及地方交流，上海市美國問題研究所外聯室副主任張騏直指，美中地方交流在川普第1個任期內，受到了非常嚴重的影響。儘管其中一些交流機制在拜登時期得到恢復，但川普第2個任期可能會延續第1個任期的趨勢，民間和地方交流將再度面臨沖擊。

張騏認為，屆時美國恐將持續泛化「國家安全」概念，針對與中國有合作的組織、機構或個人加強調查，形成「寒蟬效應」，就會在很大程度上影響美中之間非政府層面的交流。

他提到，除了聯邦政府，近年來美國地方政府層面的反中傾向也不斷加劇，很多州都在推行不利美中地方交流的政策及法案，其中包括禁止中國公民在當地購買和擁有財產。而「中國威脅論」也被美國一些保守派智庫和非政府組織，向戰略界、地方政府及民間「渲染」，長期來看，將動搖美中交流的民間和地方基礎。

川普 拜登 關稅

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