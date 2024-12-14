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美駐中大使伯恩斯：美國不會讓第二次「中國衝擊」發生

記者謝守真／即時報導
即將離任美國駐北京大使一職的伯恩斯近日表示，中美關係可能是世界上最重要、最複雜的雙邊關係之一。（路透資料照）
即將離任美國駐北京大使一職的伯恩斯近日表示，中美關係可能是世界上最重要、最複雜的雙邊關係之一。（路透資料照）

中媒《觀察者網》指出，即將卸任的美國總統拜登政府各官員，近期屢屢談及涉中問題。美國駐北京大使伯恩斯表示，美中關係可能是世界上最重要、最複雜的雙邊關係之一，但他重申，中國產能過剩構成的不公平競爭已對美國產業造成威脅，美國無法承受第二次「中國衝擊」，美國不會讓這種事再發生。

據彭博報導，伯恩斯近日在接受專訪時表示，自己將80%的時間用於管理美國與中國的競爭，其餘20%的時間用於接觸，認為這是管理中美關係的「正確平衡」，有助於穩定世界最大兩個經濟體之間的關係。他指，儘管美中在俄烏衝突等問題上分歧依舊，但兩國關係「走在正確的道路上」。「我有信心，只要付出更多努力和時間，我們就應該走在正確的道路上。」

伯恩斯提到，美國「之前的政策確實是不與他們（中國）合作，制裁他們，可我們沒有看到結果——我們沒有看到（中方）任何行動」，「這就是為何我說我們是有選擇的」。

至於就新一屆川普政府的對中政策，伯恩斯在專訪中未發表評論，但他強調拜登政府的對中政策是有效的。據了解，伯恩斯是在2022年時接任美國駐中國大使，當時正值美中關係的低谷期。伯恩斯認為，拜登政府對中國的做法是正確的，他並列出包括促成美中在芬太尼問題方面的合作、兩軍之間的溝通改善以及最近達成的囚犯交換協議等成果。

其中，伯恩斯談到兩國芬太尼合作時說道，「這是中國首次採取如此廣泛的行動」，美中在芬太尼問題上的合作，「比過去6、7年任何時候都好」。在過去13個月內，中國逮捕了300名參與前體化學品交易的中國公民，並禁止出口55種前體化學品和合成毒品。

伯恩斯說，美國此前在芬太尼方面的政策確實是不與中國合作，但是制裁中國也沒有看到任何成效和行動，「這就是為什麼我說我們有選擇」。

伯恩斯將於明年1月中旬離任，由川普提名的前參議員裴度（David Perdue）接任。伯恩斯說，他已經通過郵件與裴度溝通，並建議在北京使館的團隊支持珀杜建設美中關係。

伯恩斯形容，美中關係可能是世界上最重要、最複雜的雙邊關係之一，主要是競爭。不過，他在談及「援俄」「網絡攻擊」「產能過剩」和涉港等問題，仍重申中國產能過剩構成的不公平競爭已對美國產業造成威脅，美國無法承受第二次「中國衝擊」，美國製造業崗位將大量流失，「我們不會讓這種事發生」。

另，伯恩斯稱，兩國關係的未來既取決於中國的行為，也取決於美國的決定。「兩個大國之間的任何關係，都是它們共同行動以及雙方選擇的結果。」

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