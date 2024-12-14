路透：北京應對貿易戰 利用中國市場控制美企

中國應對川普關稅戰的最有效的一招，就是讓人民幣貶值，使中國出口的商品變得更便宜。(路透)

川普 尚未上任美國總統，美中經貿方面的博弈就已激烈展開，雙方都在布陣準備較量。

川普第二任期將採用的貿易戰 打法與第一任期間沒太大變化，還是訴諸關稅 ，中國顯然與上次不同，開始從被動轉為主動，以圖迫使川普走上談判桌。

路透13日的報導指出，中方非常關注的就是新一輪貿易戰，可能為已經相當脆弱的經濟帶來更多的危害，因此北京正在努力增加籌碼。

先是進一步強化對稀有礦物開採和冶煉的嚴格管控，擁有更大權力決定哪些海外公司可以獲得稀土產品，隨後宣布要對美國人工智慧晶片巨擘輝達(Nvidia)發起反壟斷調查；接下來將是實行量化寬鬆政策，讓人民幣貶值。

路透引述匯豐銀行環球研究首席亞洲經濟學家范力民(Fred Neumann)早前在深圳的專訪說，「我們要把中國這些動作看成是與美國談判的開場白，而不僅僅是加徵關稅後一拍兩散」。

牛津大學中國中心研究員馬格努斯(George Magnus)也表示，美中貿易的商品結構已經發生變化，中國應對各種關稅的能力比過去更強，只要美國不作出「世界末日宣言」，即對所有中國商品加徵60%關稅，則可以坐下來談判。

法國外貿銀行那提西銀行(Natixis)亞太區首席經濟學家加西亞-埃雷羅(Alicia Garcia-Herrero)指出，北京希望在川普頒布更多科技出口禁令前坐下來談判，首先是爭取美中科技協議續簽。最新消息是協議將延長五年。

路透報導認為，北京在新一輪貿易戰的位置較四年前更為有利，當時中國掌握的「胡蘿蔔」，只有農產品等很少幾種，但今次明顯更多了，除增加購買農產品外還有石油及液化天然氣，美國這兩項能源產量都已產能過剩。

除了「胡蘿蔔」，中國也有「大棒」用來反擊，包括利用中國市場來控制美國企業。