下台前搶補一刀？中製太陽能晶圓等產品 拜登加關稅

美國貿易代表署宣布，針對太陽能板重要組成部分的中國太陽能晶圓和多晶矽的進口稅率將從現行的25%倍增至50%。(路透)

美國貿易代表署(USTR)11日宣布，拜登 政府將對從中國進口的太陽能晶圓、多晶矽和特定鎢製品加徵「301條款」(Section 301)關稅 。距離總統當選人川普 的上任時間還不到三周，凸顯華府設法搶先保護美國太陽能產業抵禦廉價中國貨入侵。

美國貿易代表署表示，中國太陽能晶圓和多晶矽(太陽能板重要組成部分)的進口稅率將從現行的25%倍增至50%，用於製造電子和半導體的特定鎢製品稅率將從0%上調至25%。

據報導，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)發表聲明指出：「(美國貿易代表署)今天宣布上調的關稅，將進一步削弱中華人民共和國的有害政策及作法。」

太陽能晶圓和多晶矽是製造太陽能板必需的材料，鎢用於武器、電腦晶片等林林總總的產品。華府決定再祭新關稅，凸顯對美國過度依賴中國供應綠能及科技產業關鍵原物料感到焦慮。

今年5月，白宮才宣布針對電動車、半導體、電池和太陽能電池等關鍵產業，大幅提高對中國相關進口商品的關稅。

拜登(Joe Biden)這次加徵的新關稅將於明年1月1日起生效。

川普下月重返白宮可能導致美中再度緊張升溫，因為川普已揚言對所有進口商品加徵關稅，特別是針對中國商品課徵高額關稅。