下台前搶補一刀？中製太陽能晶圓等產品 拜登加關稅
美國貿易代表署(USTR)11日宣布，拜登政府將對從中國進口的太陽能晶圓、多晶矽和特定鎢製品加徵「301條款」(Section 301)關稅。距離總統當選人川普的上任時間還不到三周，凸顯華府設法搶先保護美國太陽能產業抵禦廉價中國貨入侵。
美國貿易代表署表示，中國太陽能晶圓和多晶矽(太陽能板重要組成部分)的進口稅率將從現行的25%倍增至50%，用於製造電子和半導體的特定鎢製品稅率將從0%上調至25%。
據報導，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)發表聲明指出：「(美國貿易代表署)今天宣布上調的關稅，將進一步削弱中華人民共和國的有害政策及作法。」
太陽能晶圓和多晶矽是製造太陽能板必需的材料，鎢用於武器、電腦晶片等林林總總的產品。華府決定再祭新關稅，凸顯對美國過度依賴中國供應綠能及科技產業關鍵原物料感到焦慮。
今年5月，白宮才宣布針對電動車、半導體、電池和太陽能電池等關鍵產業，大幅提高對中國相關進口商品的關稅。
拜登(Joe Biden)這次加徵的新關稅將於明年1月1日起生效。
川普下月重返白宮可能導致美中再度緊張升溫，因為川普已揚言對所有進口商品加徵關稅，特別是針對中國商品課徵高額關稅。
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