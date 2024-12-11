台海新情勢 奧斯丁：中國採脅迫行徑

國防部長奧斯丁10日談及台海最新情勢，他抨擊中國採取「脅迫行徑」。(路透)

台灣總統賴清德⽇前出訪過境美國夏威夷和關島後，台灣當局指北京在台灣周圍進行多年來最大規模海上動員，國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)10日抨擊中國採取「脅迫行徑」。

國防部副部長希克斯 (Kathleen H. Hicks)10日在英國智庫演說指出，烏克蘭戰爭顯示，即便是先進軍隊也得面對「持久戰」挑戰；一旦中國打定主意對鄰居採取侵略作為，屆時「雙方都必須做好面對曠日持久戰鬥的準備」；一旦進入持久戰，所有參戰方為此付出的代價勢必隨時間推升。

在台灣不斷釋出解放軍 將「軍演」的消息之際，中國國防部、解放軍東部戰區、空軍、海軍、⽕箭軍、陸軍、海警局、海事局等各單位均無軍演訊息，指標性軍⽅媒體「解放軍報」也未特別刊登與台灣相關評論。

奧斯丁在東京會見日本防衛大臣中谷元時表示：「如今我們非常清楚，這個地區與全球的和平及穩定面臨挑戰。」

奧斯丁說，這些挑戰包括中國在東海、南海及該地區其他地方的脅迫行徑，包含俄羅斯選擇在烏克蘭魯莽發動戰爭，並且包括北韓支持莫斯科的戰爭，及其破壞穩定與挑釁的行動。

這是奧斯丁任內第13度以防長身分造訪亞洲，而且可能是最後一次。他指出：「美國對日本與南韓的延伸嚇阻(extended deterrence)承諾堅若磐石。」

奧斯丁表示：「我們以信心和決心面對這些挑戰，而且我們繼續致力推動我們的歷史性(美日韓)三邊合作。」

國防部副部長希克斯指出，一旦中國打定主意侵略鄰居，可能也會遭遇俄羅斯在烏克蘭遇到的挑戰，包括高成本的持久戰。(中央社)

希克斯在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」(RUSI)發表演說時表示，俄羅斯總統普亭原計畫10天內拿下烏克蘭，如今戰事已超過1000天。俄方在戰爭初期陷入的困境應讓北京深感擔憂，特別是解放軍遠較俄軍缺乏現代戰爭經驗。

她指出，兩棲登陸是困難度最高的作戰任務之一，俄羅斯無需面對這樣的挑戰，仍未能按計畫攻下烏克蘭；中國面對的卻是隔著海峽、距中國海岸線約180公里的台灣。希克斯並指出，「若沒有很多朋友」，持久戰很難打下去；而若陷入萬不得已必須與某些夥伴同床共枕的困境，持久戰就更難贏。

希克斯提到，在印太區域，從東北亞、澳洲到各太平洋島國，美國的盟友夥伴對「安全」的想像日益趨於一致，澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)就是最佳展現。她說，AUKUS有機會擴大，並可發揮嚇阻作用，其中之一就是要每天讓北京認定，採取侵略作為的代價過高。