中國演習「說不出口」4原因：對美畫線、控制島鏈

台國防部10日說，中共解放軍軍機47架次、艦艇12艘及公務船9艘9至10日持續在台海周邊活動。圖為解放軍先前派出空警500預警機等機艦擾台。(圖／台國防部)

台灣國安人士表示，解放軍 近日軍事部署是1996年以來最大規模海上軍事行動，參加單位包括中國北部、東部、南部戰區超過90艘海警及海軍艦艇，針對島鏈內所有各方部署，這樣的規模前後會需要70天，但遲未宣布演習，歸納有四個原因，主要是為趕在美國新舊政權交接期做出戰略威懾與態勢。

國安人士說，政治上，中國目前處於各種難處糾結，一來他們得對台灣賴清德 總統的出訪做出反應，綜合過去幾天行為，海軍模擬攻擊船團、飛機模擬攻擊水面艦或地面目標，以及中國萬噸級海警，但海象差加上遇到兩岸企業峰會、中央經濟工作會議及兩岸雙城論壇，發動與否時機難以掌控。

在海象差的情況下，部署數千名海軍官兵卻變成「開不了口的演習」。

第二，國安人士稱，中國以總統賴清德出訪只是藉口，台灣只是理由，真正目的基本上就是創造島鏈內，為中國所控制，趕在美國新舊政權交接期做出戰略威懾跟態勢。

第三，國安人士說，中國一方面在1月20日前要對美國畫線的動作，但考量敘利亞 等國際情勢變化，一邊要發動史上最大規模海上行動，這也是開不了口的理由。

第四，國安人士表示，近來解放軍打貪清洗，中共中央軍委委員、政治部主任苗華倒台，各方高度關注；中國每次有類似事情，就是讓官兵在外面，不要回營區裡想東想西，此時「寧願放海軍在海上搖，不要在陸地上讓軍心搖」也是必然。