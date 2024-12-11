對台軍演 軍事學者：中國劍指台灣 也恫嚇日韓菲

華爾街 日報報導，在台灣總統賴清德過境美國領土後，中國對台進行了數十年來最大軍力展示，據信，意在測試支配第一島鏈的能力。專家指出，此舉不僅劍指台灣，同時也恫嚇日本 、南韓、菲律賓及南海地區國家。

「華爾街日報」報導，中國集結數十艘海軍軍艦和海警船，展開應是自1996年以來在台灣和西太平洋地區的最大規模海上演習，對即將上任的川普政府發出強烈警告，表明北京終將掌控台灣。

台灣國防部發言人孫立方表示，這次操演是一大安全挑戰，相關威脅不只針對台灣，也是對這個區域其他國家的威脅。

台灣資深安全官員表示，看起來解放軍 是要測試支配所謂第一島鏈的能力，第一島鏈北起日本，南到婆羅洲，這將是任何區域衝突的主要重點。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院(S. Rajaratnam School of International Studies)高級研究員唐安竹(Drew Thompson)說，解放軍這項行動可能「不只關乎台灣。同時動用軍事脅迫，恫嚇西太平洋其他國家，包括日本，可能也有南韓和菲律賓，然後或許也間接脅迫南海其他國家」。

據報導，台灣軍事官員指出，中國進行如此大規模的海上部署，不只是對台灣實施封鎖訓練，也為致力實踐防止他國軍隊馳援台灣的戰略。

台灣國防部情次室次長謝日升告訴記者，共軍此次刻意避開國際航路，某種程度震懾的對象不僅止於台灣，不僅嘗試對台灣全面封控，也向外延伸兵力，企圖將「台海內水化」。

華爾街日報指出，解放軍這次演習是針對台灣最堅定盟友美國的直截了當提醒，因為美國可能因台灣捲入區域衝突。