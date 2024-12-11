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關稅戰一觸即發 北京劍指美供應鏈 不怕嚇跑外資

記者顏伶如／綜合報導
面對川普上台後可能對進口自中國的商品加徵關稅，北京釋出明確信號，即面對貿易戰將以強硬態度直球對決。圖為貨樻車離開洛杉磯港。(歐新社)
面對川普上台後可能對進口自中國的商品加徵關稅，北京釋出明確信號，即面對貿易戰將以強硬態度直球對決。圖為貨樻車離開洛杉磯港。(歐新社)

美國總統當選人川普揚言上台後將對進口自中國的商品加徵關稅，北京已釋出明確信號，即面對貿易戰將以強硬態度直球對決，包括採取激烈報復手段。華盛頓郵報10日報導，觀察家說，中國近來對拜登政府行動做出果斷、迅速回應，就是對新任川普政府的亮劍警告。

僅在12月，北京面對拜登政府的制裁行動已經做出回擊：對輝達(Nvidia)展開反壟斷調查、禁止稀有礦產出口美國、通知中國企業避免購買美國電腦晶片、對13家美國國防企業祭出制裁措施。

專家分析，北京透過一連串措施傳達並不擔心嚇跑外資的意涵，同時秀肌肉展現中國能將在許多高科技供應鏈稱霸的地位當成武器，即使恐對衰退中的經濟帶來衝擊也在所不惜。

總部位於北京的研究機構策緯諮詢公司(Trivium China)分析師馬茲爾(Joe Mazur)指出，中國近來的措施形成一種模式，也就是面對美國行動時不只是發聲明抗議而已，而是採取先發制人的報復(proactively retaliating)手段。

馬茲爾認為，北京近來頻頻出手是很明顯的暗示，傳達的訊息是中國不再對於美國的經濟壓迫(economic suppression)逆來順受。

拜登政府上周對於先進晶片出口中國做出進一步限縮，美國公司禁止賣到中國的科技產品清單也進一步擴大。報導指出，雖然觀察家認為拜登政府這一波動作實際衝擊力道不大，但北京還是很快做出強力回擊。

中國人民大學國際關係教授王義桅(Wang Yiwei)說，中國的訊息非常清楚，川普若發動新的貿易戰，中國將鎖定美國供應鏈，「無論任何貿易戰，雙方市場都要付出代價」。

洛杉磯時報分析，中國在貿易戰裡最有利的武器是稀有礦產稱霸地位，禁止出口將讓美國重要戰略產業發展受阻，中國還可透過貨幣政策反擊，上次貿易戰中國讓人民幣貶值，讓中國出口到美國的商品變便宜。

貿易戰 拜登 川普

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