習近平喊話川普：美中貿易戰、科技戰沒有贏家

面對川普上台後可能發起的關稅戰，中國國家主席習近平10日稱「關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家」，但他也誓言將捍衛國家經濟利益。(新華社)

在中國宣布對美國晶片製造商輝達(Nvidia，又譯「英偉達」)啟動反壟斷調查次日，中國國家主席習近平 警告美國，勿重啟貿易戰，稱「關稅 戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家」，但他也誓言將捍衛國家經濟利益。

習近平是在10日會見世界銀行和國際貨幣 基金組織等國際金融組織負責人時，發表上述言論。在談到國際經貿角力時，習近平還指出，「搞小院高牆、脫鉤斷鏈，損人不利己」，他呼籲各國應把經濟相互依存視為取長補短、互利共贏的好事，不應視為風險。

中國對輝達啟動反壟斷調查，被視為是人工智慧(AI)主導地位爭奪戰白熱化象徵；華府和北京都認為，這對維護國家安全至關重要，即使川普尚未真正重返白宮。

拜登政府上周宣布第三輪出口限制，限制北京取得20幾種半導體製造設備和先進記憶體晶片，並對100多家中國公司實施控管。川普11月則表示，將對進口自中國的商品徵收更高關稅，比現有關稅高出10%，直到中國阻止非法芬太尼流入美國為止。

由於經濟問題導致內需下滑，中國依賴對美國等主要貿易夥伴出口，作為經濟成長關鍵動力。10日的官方數據顯示，中國11月出口大幅下滑，僅成長6.7%，明顯低於路透調查經濟學家預測的8.5%，也遠低於10月呈現增幅的12.7%。

凱投宏觀(Capital Economics)分析人士黃梓純(Zichun Huang)研究報告指出，「我們懷疑這是否代表中國近期出口繁榮的結束。」「美國關稅可能讓出口量減少約3%，但這可能要等到明年年中才會感受得到。而且隨著美國公司預期增加訂單，關稅威脅甚至可能刺激出口才是」。

中共中央政治局9日召開會議提到了為「外部衝擊」做好準備的必要性；該會議宣布中國明年將採取「適度寬鬆」的貨幣政策，成為頭條新聞。經濟學家表示，中方這一表態是涉及影響利潤的貨幣政策，自2010年以來首次放鬆。