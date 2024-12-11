美制裁1中國網安公司「懸賞千萬」徵求駭客資訊

美國財政部10日宣布制裁中國成都市「四川無聲資訊科技公司」及該公司的駭客員工關天峰(圖)，聯邦調查局(FBI)並懸賞1000萬元，徵求相關駭客活動資訊。(取自FBI官網)

美國政府針對一起可能威脅他人生命安全的網路攻擊，對一家中國網路安全公司發出制裁，根據美國財政部 10日發布的聲明，中國成都市「四川無聲資訊科技公司」(Sichuan Silence Information Technology Company)及該公司員工關天峰(Guan Tianfeng，音譯)於2020年4月在全球數千家公司的8萬多個防火牆植入惡意軟體。

這一惡意軟體不僅竊取數據，還被用來植入勒索軟體，透過加密數據癱瘓公司網路。

聲明指出，30多個防火牆保護重要基礎建設公司的系統，如果駭客 攻擊未受阻撓或降低傷害，潛在的影響「可能導致嚴重傷害或危及人命」。

特別是在這一駭客攻擊中被鎖定的一家能源公司，攻擊期間「正積極從事鑽探活動」，如果駭客攻擊未被阻止，聲明表示：「可能會造成鑽井平臺故障。」

根據司法部 10日公開的起訴書，關天峰因共謀電腦詐騙及電信詐騙而另外被控告；聯邦調查局(FBI)懸賞1000萬元，徵求關於關天峰、他的公司，或是其被指控之駭客活動的資訊。

四川無聲資訊科技公司先前曾被指控參與惡意數位活動，2021年臉書(Facebook)和Instagram母公司Meta Platforms指控該公司與一起線上影響力行動有關，該行動宣揚一名假的生物學家聲稱美國干涉新冠病毒起源的調查。

中國政府一再否認參與駭客攻擊或其他惡意網路活動。

英國公司Sophos的路由器也在這次網路攻擊中被鎖定，該公司資訊安全長麥克查(Ross McKerchar)在聲明中說，駭客表現出「持續強烈的破壞力」。