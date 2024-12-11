解放軍大規模海上部署 台：威脅為近年之最

圖為台灣新竹空軍基地軍人10日駕駛CM-32裝甲車戒備。 (歐新社)

在中華民國總統賴清德過境夏威夷，引發外界關注中國可能以軍演回應後，台灣的國防部 10日指出，中共解放軍 於9日動用「數量驚人」的各式船艦，部署到台灣東部海域、甚至遠至西太平洋，對台灣威脅的程度，超過近年來歷次軍演。

艦船活動數字驚人 台：傳遞台海內海化

中國大陸宣布在東南沿海劃設「保留空域」，台國防部情報次長謝日昇10日表示，大陸未進一步宣告軍演，仍屬常態性訓練，但劃設範圍約1000公里，顯示要震懾的對象不只台方，尤其艦船活動「數字非常驚人」，已經延伸到西太平洋形成可拒止外軍的兵力，意圖就是要傳遞「台海內海化」訊息。

台國防部公布中共解放軍最新動態，從9日清晨到10清晨6時，偵獲解放軍軍機47架次、艦艇12艘及公務船9艘持續在台海周邊活動，其中16架次戰機曾跨越海峽中線及進入台灣西南空域。

根據航跡示意圖，10日有中共主、輔戰機及無人機計26架次在台北方空域活動，最接近時距離東引東北方約30浬，同時在西南空域到防空識別區邊緣也發現15架解放軍戰機活動。

台軍方透露，解放軍比照「2024聯合利劍B」操演規模，有12艘共艦執行圍台警巡操演，多保持在距岸40浬外海域，衡山指揮所嚴密監控中。至於日前在台西南、東部、東北水域部署的七至九艘海警船，10日已脫離至距岸150浬左右海域。

謝日昇說，大陸方面在七個保留空域沒進行實彈操演，除了部分區域禁止航空器進入，並未限制航班通過。他強調，中共雖然刻意避開國際航路、且在台海中線以西，但台灣北部、浙江東面的海空軍數量明顯增加，不難理解代表的意涵。

已延伸至西太平洋 形成可拒止外軍兵力

謝日昇指出，中共至今沒宣布軍演，但幾個戰區海軍在西太平洋已集結形成可拒止外軍的兵力，台海周遭海軍、海警艦船增多，等於在台灣東面形成兩道解放軍海軍的「牆」，就是要傳遞「台海內海化」、「台海議題由中共來處理」的訊息，軍方不能等這些情況發生再應對，隨時注意共軍在任何時間由訓轉演、由演轉戰。

至於為何中共這次十分低調，捨棄一貫的文攻武嚇？有分析人士認為，這有可能是因為美國總統當選人川普表示他最近和習近平「溝通」過，中方不想太快就破壞氣氛。

據觀察，國軍為因應情勢，高雄左營軍港幾乎呈現「空港」狀態，一級艦悉數出港，各作戰區也提升戒備，北部陸軍六軍團罕見在桃園國際機場北六哨口管制區內部署CM11戰車、CM34雲豹裝甲車，並裝掛偽裝網執行戰備；十軍團工兵則在台中大甲海灘架設灘岸阻絕設施，呈現一片山雨欲來態勢。