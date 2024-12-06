反中友台？裴度任駐中大使 學者：他在北京會扮白臉

美國總統當選人川普（中）宣布將提名裴度（右）為駐中國大使。圖為兩人2019年10月一起看美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第五場時自拍合照。(美聯社)

美國總統當選人川普 ，提名前共和黨參議員裴度（David Perdue）擔任下一任駐中大使。他的立場引起中國輿論的高度關注，社群媒體上多稱他「反中友台」。不過學者認為，裴度派駐中國將扮演「白臉」的角色。

美國之音報導，政治大學外交系教授黃奎博就不認同中國輿論對裴度「反中友台」的定位。「川普任命的推薦文，並沒有一直強調關稅、競爭，他是講有建設性的作用等，所以川普似乎是希望他去中國扮白臉。從外交的布局來講，通常在駐地，例如美國派到北京，他們通常是扮白臉，因為他必須要每天跟中國這邊打交道。」

黃奎博認為，裴度「反中友台」尚不明顯，對中國態度強硬，應是因他在參議員任職期間遇到新冠疫情。「特殊時期的美國幾乎沒人敢站在北京這邊，而且在川普總統第一任期後半期，跟北京已經翻臉，因此裴度是川普的政治盟友，跟隨方針，對中國批評的言論尺度也較多。」

至於裴度曾投票支持對台灣友善的法案，黃奎博認為，美國國會支持台灣有意義的參與國際組織，像是世界衛生大會等，已是高度共識。「只能說他裴度不反台，但是他對台灣的連結看不太出來。」

黃奎博認為，裴度在「華盛頓觀察家報」的文章中對中國的批評，更像是「政治表態」，以取得政府職位的入場券。

黃奎博指出，裴度有在新加坡及香港居住的經驗，對香港和中國都具備一定認知，對亞洲熟悉也是任命駐中大使的關鍵。

在川普任裴度杜出任美國駐中大使後，中國外交部發言人林劍6日僅回應「我注意到有關報導。」

在美國駐中大使任命消息傳出後，中國的微博上討論熱烈，並就裴度的對中立場發表看法。「環球網」在官方微博刊出「川普提名下任駐中大使」的話題登上熱搜第五名，當天閱讀量已逾3500萬。

港媒「大公文匯網」在微博上稱裴度是「長期反中的議員，認為與中國接觸必要時『頂回去』」。

「環球時報」前總編輯胡錫進也在微博上表示，裴度在2019年美國戰略與國際研究中心的論壇演講，支持美國對中國採取強硬態度。「在所謂中國的貿易不公平行為、智慧財產權盜竊以及中美貿易不平衡的問題上，……，還跟風宣揚一帶一路的軍事用途說，……，並對台灣香港事物指手畫腳、對新疆做惡意抹黑」。