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預知是否會失智 專家：這3件事最關鍵

民調：若中國侵台 73%美國人支持正式承認台灣

中央社加州錫米谷5日綜合外電報導
圖為台國軍示意圖。（本報系資料照）
圖為台國軍示意圖。（本報系資料照）

年度「雷根國防調查」（Reagan National Defense Survey）結果顯示，若中國對台灣發動侵略，73%美國人支持正式承認台灣為獨立國家，較去年上升1個百分點。

這項調查由雷根總統基金會暨研究所（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）進行，於11月8日至14日對全美共2510名成年人進行問卷訪問，今天公布結果。

這份美國總統大選結束不久後進行的調查顯示，不分黨派美國民眾都有著堅定不移的核心信念，認為美國必須在世界舞台上扮演帶領的角色，並以強大軍事力量為後盾，透過實力確保和平。

「雷根國防調查」指出，隨著中國升高對台灣施壓，美國民眾沒有顯著黨派區隔，普遍支持以外交、經濟和軍事措施來加強台灣防衛、嚇阻中國侵略。大多數受訪者（61%）支持美國在台灣附近地區持續增加軍事部署，另有55%受訪者支持增加對台軍售。

針對美國公開表態支持台灣自治，以及對中國實施經濟制裁的議題，同樣取得強烈跨黨派民眾的共識，分別獲得64%、65%支持。而受訪者針對建立一個包含美國、台灣、日本、澳洲、韓國及印度等印太地區國家的區域防禦聯盟支持度尤其高達78%。

若中國發動侵略，73%受訪者表示，將支持正式承認台灣為獨立國家；66%贊成對中國實施經濟制裁；58%支持美國軍事資產對區域進行部署；56%贊同向台灣提供更多軍事裝備。

調查結果同時顯示，超過半數（51%）受訪者支持設立禁航區，包括可擊落中國戰機；約相同比例（48%）受訪者支持美軍協防台灣。這些措施同樣取得跨黨派民眾的共識。

美國總統大選 澳洲 印度

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