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獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

傳涉貪被查後 中國防長董軍再現身 會非洲多國海軍代表

特派記者廖士鋒／北京報導
傳聞因涉貪被查中國國防部長董軍，中國官媒報導於5日現身活動。圖為他今年參加新加坡香格里拉會議。(路透)
傳聞因涉貪被查中國國防部長董軍，中國官媒報導於5日現身活動。圖為他今年參加新加坡香格里拉會議。(路透)

中國持續擴大在西非地區的影響力，近日在上海舉行研討會，邀集非洲幾內亞灣多國海軍參會，這是這一機制首度實體舉行，中國國防部長董軍也現身會見各國代表，這是中共中央軍委委員苗華落馬被查後，董軍首次亮相。

外媒先前報導董軍涉貪被查，但中國外交部、國防部相繼稱此為「捕風捉影」、「純屬捏造、造謠」後，官媒5日進一步報導董軍參加這場軍事外交活動，再次印證董軍仍安然在位。不過，解放軍報及中國國防部都未公布董軍會見的現場照片。

解放軍海軍3日至6日在上海舉辦第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會，據官方新華社4日報導消息，包含喀麥隆、剛果(布)、加彭、象牙海岸和奈及利亞等18個國家的海上武裝力量領導人及駐中國武官參加會議。

董軍5日在集體會見各國代表時指出，幾內亞灣是「中非加強交流合作，構建海洋命運共同體的重要紐帶」，他指中國願同地區國家軍隊一道，擔當維護安全的共同責任，「推進更成體系的海上合作」。

解放軍海軍司令員胡中明4日在開幕式作主旨發言時表示，「幾內亞灣安全穩定對於域內國家、整個非洲乃至世界各國都具有重要意義」。他並指「願與幾內亞灣朋友一道，為促進幾內亞灣地區更加和平、更加安全、更加穩定、更加繁榮貢獻智慧和力量」。

幾內亞 國防部 解放軍

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