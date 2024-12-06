薄瓜瓜高談政治：薄習兩家不曾有過節 父從未妄想爭鋒

前中共政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜5日在X平台上發文，高調談論政治。(取材自X平台@Kuangyi (Guagua) Bo)

久未露面、11月底才在台灣迎娶出身羅東望族許惠瑜的前中共 政治局委員薄熙來 之子薄瓜瓜 ，5日在社群平台貼出長文，高聲為其父母司法案件叫屈，還指出「薄習兩家不曾有過節」，更強調「我父親從未妄想與其爭鋒，並早表態會全力助為」。

稱父讓人覺得「盛氣凌人」

獲Ｘ平台「藍勾勾」認證的薄瓜瓜帳號，5日近午發出貼文，是十餘年來首度公開回應他自己與其父親落馬、母親被控殺人的情況。他先駁斥當年美媒說他開法拉利、以及有鉅額資產的傳聞，爾後話鋒一轉，談到「父親的過失」，包含讓人覺得父親「盛氣凌人、不和諧」，一對一的溝通不夠；還有「讓唱紅演變不可收拾，管理不當」、以及「打黑用人不當」等。

他評論前重慶市副市長兼公安局長王立軍，說父親一路提拔王立軍，「王卻權慾薰心，打黑成為黑打」，更指王立軍藉著其母谷開來身體虛弱，「持續給母親下藥，令她長期臥床不起」，當薄熙來察覺後為時已晚，「王早開始布局，另有靠山，籌備把柄」，最後引發美使館一案。

未明言王立軍「靠山」是誰

薄熙來案堪稱中共18大前夕最重要的政治事件，這次是薄家人首度提及政爭內幕，但薄瓜瓜並未明言王立軍「另有靠山」是誰。

指薄熙來早表態全力助為

薄瓜瓜同時強調「薄習兩家不曾有過節」，指「上輩(習近平之父習仲勛)過世，爺爺(中共元老薄一波)曾贈祭文『爐火純青…』」。「我父親從未妄想與其(中共總書記習近平)爭鋒，並早表態會全力助為。我父母入獄也與他無關，但不斷有人挑撥離間」。

薄瓜瓜自稱撰文的動機是自己新婚，又被翻舊帳，故對許多「誤解」做簡略答覆，而文章在Ｘ平台已逾百萬人次觀看、千則留言，但中國所有平台對此文則是嚴格封禁。