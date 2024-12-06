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薄瓜瓜高談政治：薄習兩家不曾有過節 父從未妄想爭鋒

特派記者廖士鋒／北京報導
前中共政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜5日在X平台上發文，高調談論政治。(取材自X平台@Kuangyi (Guagua) Bo)
前中共政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜5日在X平台上發文，高調談論政治。(取材自X平台@Kuangyi (Guagua) Bo)

久未露面、11月底才在台灣迎娶出身羅東望族許惠瑜的前中共政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜，5日在社群平台貼出長文，高聲為其父母司法案件叫屈，還指出「薄習兩家不曾有過節」，更強調「我父親從未妄想與其爭鋒，並早表態會全力助為」。

稱父讓人覺得「盛氣凌人」

獲Ｘ平台「藍勾勾」認證的薄瓜瓜帳號，5日近午發出貼文，是十餘年來首度公開回應他自己與其父親落馬、母親被控殺人的情況。他先駁斥當年美媒說他開法拉利、以及有鉅額資產的傳聞，爾後話鋒一轉，談到「父親的過失」，包含讓人覺得父親「盛氣凌人、不和諧」，一對一的溝通不夠；還有「讓唱紅演變不可收拾，管理不當」、以及「打黑用人不當」等。

他評論前重慶市副市長兼公安局長王立軍，說父親一路提拔王立軍，「王卻權慾薰心，打黑成為黑打」，更指王立軍藉著其母谷開來身體虛弱，「持續給母親下藥，令她長期臥床不起」，當薄熙來察覺後為時已晚，「王早開始布局，另有靠山，籌備把柄」，最後引發美使館一案。

未明言王立軍「靠山」是誰

薄熙來案堪稱中共18大前夕最重要的政治事件，這次是薄家人首度提及政爭內幕，但薄瓜瓜並未明言王立軍「另有靠山」是誰。

指薄熙來早表態全力助為

薄瓜瓜同時強調「薄習兩家不曾有過節」，指「上輩(習近平之父習仲勛)過世，爺爺(中共元老薄一波)曾贈祭文『爐火純青…』」。「我父親從未妄想與其(中共總書記習近平)爭鋒，並早表態會全力助為。我父母入獄也與他無關，但不斷有人挑撥離間」。

薄瓜瓜自稱撰文的動機是自己新婚，又被翻舊帳，故對許多「誤解」做簡略答覆，而文章在Ｘ平台已逾百萬人次觀看、千則留言，但中國所有平台對此文則是嚴格封禁。

薄瓜瓜 薄熙來 中共

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