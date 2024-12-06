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李顯龍提「中國下一代領導人」 網：知道接班人布局？

特派記者廖士鋒／北京報導
新加坡國務資政李顯龍(左)會見上海市委書記陳吉寧。(聯合早報影片截圖)
新加坡國務資政李顯龍(左)會見上海市委書記陳吉寧。(聯合早報影片截圖)

訪中國，未想其返國前夕的一席言論戳中了中共高層政治最敏感的部位，且持續發酵。根據新加坡媒體近日發布的李顯龍訪中回顧影片，他說此行「我也希望與中國下一代領導人們建立新的聯繫」，引起外界猜測是否他已提前得知中共接班人的布局消息，在海外社群平台受到熱議。

據新加坡「聯合早報」11月30日發布的影片，李顯龍29日訪中最後一天，在上海接受新加坡媒體聯訪。他總結卸下總理一職後首次訪問中國的心得，他表示，「通過這種方式來訪，我能夠實地感受情況，並且與之前認識的人重新連繫，我也希望與中國下一代領導人們建立新的聯繫」。

報導畫面這時帶到現年60歲的中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧，這一幕連日來引起海外熱議，影片下方有諸多留言，陳吉寧有望躋身中共下一代領導人？惟此事相當敏感，在中國各平台也未有討論。

公開資料顯示，陳吉寧生於1964年2月，具英國帝國理工學院土木系環境系統分析專業博士學位，曾任北京清華大學校長、環保部部長、北京市長，現任中共政治局委員兼上海市委書記。務院第一副總理且是最年輕的中央政治局常委的丁薛祥，作為習近平的親信，一直被視為其接班的熱門人選。

中共 新加坡 李顯龍

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