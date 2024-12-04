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晶片戰升級 中國反擊 禁止對美出口鎵、鍺等關鍵材料

特派記者廖士鋒／北京報導
中國商務部宣布加強鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨及其他「兩用物項」對美出口管制。圖為內蒙古達貿旗的稀土工廠。(路透)
中國商務部宣布加強鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨及其他「兩用物項」對美出口管制。圖為內蒙古達貿旗的稀土工廠。(路透)

美國2日宣布對中國半導體企業北方華創等近140家企業進行出口管制，中國商務部3日宣布加強鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨及其他「兩用物項」對美出口管制，並批評美方近年泛化國家安全概念，濫用出口管制。

中方祭出軍民「兩用物項」禁令

中國3日祭出反制的「兩用物項」是指兼有民事與軍事用途，或者有助於提升軍事力量的貨物、技術和服務，包含可用於設計、開發、生產或使用大規模殺傷性武器及其運載工具的物項。

中國商務部在2日晚間發出「將採取必要措施」的警告後，3日即以維護國家安全和利益、履行「防擴散」義務為由，公告禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。公告指，原則上不許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和用途審查。違反者將依法追究法律責任。該規定自公布日起正式實施。

針對上述出口管制，中國商務部指出，近年來美方泛化國家安全概念，濫用出口管制，嚴重破壞國際貿易規則，嚴重損害企業正當合法權益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。但商務部也強調，中方願與有關國家和地區加強出口管制領域對話，共同促進全球產業鏈供應鏈的安全與穩定。

中國外交部發言人林劍3日也稱，中方已就美國惡意打壓中國科技進步提出嚴正交涉，批評美方對陸企單邊制裁和長臂管轄，損害所有國家利益。

上海第一財經指出，受制裁的實體多與半導體製造設備相關，涵蓋塗膠顯影、刻蝕、薄膜沉積、封裝測試等半導體設備大部分領域；多間被列入美方實體清單的陸企則回應稱「影響不大」或者「相對有限」。

美國近年不斷緊縮對中國高科技出口管制，去年夏季以來，中國已多次加強出口管制，包含鎵、鍺、銻相關物項、高敏感石墨物項、航太與船舶模具、特種纖維材料，以及可用於大規模殺傷的無人機等。而中國雖與美國在今年4月建立副部級「商貿工作組」，並同意加強出口管制溝通，但9月第二次會議後就再無任何消息。

商務部 供應鏈 航太

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