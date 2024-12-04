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中國官媒曾讚典範…紐時：梁成運從中愛國人士到美間諜

記者顏伶如／綜合報導
中國媒體早前曾指美國間諜梁成運從事的間諜活動非常危險，給中國的國家安全帶來重大隱患。（取材自微博）
中國媒體早前曾指美國間諜梁成運從事的間諜活動非常危險，給中國的國家安全帶來重大隱患。（取材自微博）

遭到中國錯誤關押(wrongfully detained)的美國公民梁成運(John Leung)，上周在美中換囚行動中獲釋，紐約時報3日報導，梁成運與另外兩名獲釋美國公民史威登(Mark Swidan)、李凱(Kai Li)在北京機場拿到美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)親手送來的美國護照，飛機在阿拉斯加州短暫停留加油時，三人分別接聽拜登總統、國務卿布林肯(Antony J. Blinken)打來電話，祝賀重獲自由。

報導指出，對於梁成運來說，關押結束也是雙重身分的句點；梁成運曾被中國官方媒體讚賞為在美國倡議北京利益的典範，然而實際身分卻是聯邦調查局(FBI)線民。

報導指出，梁成運看起來完全不像間諜。在他曾經居住的奧克拉荷馬州小鎮，當地民眾知道他曾經開過餐廳，是一名父親。他經常前往出差的休士頓，當地華人社區則知道他常舉辦政治活動。在中國，梁成運則被視為愛國人士，籌辦音樂會、擁抱兩岸統一等官方主張。事實上，兩名資深美國官員說，梁成運身為線民，經常把搜集到的中國相關情資回報給聯邦調查局。

2021年，75歲的梁成運出差時遭到中國羈押，遭控間諜罪被判處終身監禁。梁成運在80大壽生日之前半年獲釋。

紐約時報報導過程中採訪數十名對象，其中包括梁成運在美國、香港的親戚以及休士頓生意往來對象、紐約友人。紐約時報記者同時查證公司紀錄、檔案文件與其他資料。

報導指出，梁成運與聯邦調查局之間的具體關係，迄今仍不清楚。中國公安部說梁成運在中國從事間諜活動，但美國官員說梁成運已經好幾年沒幫聯邦調查局工作，而且聯邦調查局明確告知希望不要前往中國。

梁成運參與的某些挺中團體與遭到美國政府監控的組織有關，包括2020年被川普政府認定為幫北京散布宣傳的「中國和平統一促進會」(National Association for China's Peaceful Unification)。

英國對外情報機關「軍情六處」(MI6)前任行動暨情報組主任殷克斯特(Nigel Inkster)說，梁成運與這些僑團的關係讓他成為「有用的線民」，雖然本身無法取得機密，卻能接觸到有辦法取得機密的對象。

中國情報單位批評梁成運利用色情陷阱(pornographic traps)引誘中國官員到美國旅館的房間，取得大量與中國有關的情報。不過，聯邦調查局現任與前任官員則說中國指控不實。

報導指出，梁成運搭乘美國專機回到美國後被送往聖安東尼奧郊區的一座美國陸軍醫療中心。前來迎接獲釋母親的維吾爾維權人士特克爾(Nury Turkel)指出，梁成運下機時與一名兒子團聚。

紐約時報 間諜 美國公民

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