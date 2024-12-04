中駭客入侵美電信公司 行動持續中 官員：嚴重國安威脅

華盛頓郵報報導，聯邦調查局(FBI)與網路安全和基礎設施安全局(CISA)3日提出警告，中國駭客 入侵美國電訊公司的行動「持續進行」而且範圍超過預期。

今年春季，聯邦政府著手調查中國駭客對全球電信公司的滲透行動，發現中國間諜 已取得大部分華府地區通話記錄，坦承中國駭客入侵行動仍未收斂，加上無法驅逐攻擊美國電訊公司的中國間諜，儼然成為國安嚴重威脅。

CISA資安執行助理總監格林(Jeff Greene)坦承：「我們不能確定對手已被驅逐，我們仍持續追蹤他們，但我們沒有把握我們掌握一切，我們的合作夥伴也不會。」並強調：「有鑑於我們查獲的駭客行動進展，我認為我們無法制定一個可以把駭客完全驅離網路世界的時間表。」

報導指出，今年10月，國安官員首次公布中國駭客行動，並將矛頭指向與中國情報機構相關的駭客組織「鹽颱風」(Salt Typhoon)，鎖定入侵美國與全球數十家電信公司網路，以獲取美國政界領導人與國安資料。

因此格林極力呼籲國人盡速改用加密通訊語音系統並強調：「我們絕對需要這麼做，從長遠來看，才能保護我們的網路安全。」

報導指出，被中國駭客入侵的電信公司滲透程度各不相同，不過受害公司包括美國電話電報公司(AT&T )、威瑞森(Verizon)以及T-Mobile。

一名匿名官員指出：「中國駭客竊取大批資料，包括個人身處何處、何時以及與誰進行通訊等各種數據。」另一位匿名官員也透露：「我們不能確定對方已被驅逐，因為我們仍然不知道他們滲透的範圍。」並強調：「我們並非行動緩慢，但也不是坐視不理。」

北京政府過去對於大規模駭客攻擊，均予以嚴正否認並指責美方刻意捏造中國政府幕後策動網路攻擊的指控，不過美國官員指出，中國駭客鎖定電信公司進行攻擊，顯示其網路能力已經大幅提升，也符合中國間諜行動長期以來的發展模式，有匿名官員透露：「中國竭盡一切可能手段為所有情報基礎提供資訊，以作為官方決策指南。」