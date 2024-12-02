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美軍發展TRAM系統 台海若爆發衝突「戰力瞬間暴增5倍」

編譯盧思綸／即時報導
圖為美國海軍核動力航空母艦華盛頓號11月14日參與美日韓聯合軍演。(路透)
圖為美國海軍核動力航空母艦華盛頓號11月14日參與美日韓聯合軍演。(路透)

華爾街日報（WSJ）報導，台灣距離美軍太平洋各基地動輒數千里，未免台海爆發衝突「遠水難救近火」，美軍積極發展「海上飛彈裝載系統」（Transferrable Reload At-sea Method，簡稱TRAM），大幅縮短巡洋艦和驅逐艦返港裝載飛彈時間，船隊戰力可即時增加5倍，等同增加近百艘戰艦。

報導指出，台灣距離日本沖繩美軍基地1287公里，距離關島為2655公里，和澳洲達爾文基地更遙距3219公里；安全範圍內的美國海軍基地，如夏威夷與加州又距離台灣遠達8046公里（5000英里）。

一旦戰事爆發，美軍驅逐艦幾分鐘內雖能發射數十枚巡弋飛彈，但返回基地裝載飛彈可能要耗費長達2個月，五角大廈戰略人員憂心這恐怕成為戰略致命傷。

為了因應可能的戰事需求，美國海軍近期出動庫存30年的大型艦載懸吊臂，結合電腦3D數據與雷達偵測訊號，在加州海域演練艦對艦飛彈補給的TRAM，未來在安全範圍內的海上操作幾小時內就能完成。

WSJ指出，目前美國擁有11個核動力航空母艦戰鬥群及9艘兩棲攻擊艦，都未設置直立飛彈井，透過TRAM，美軍即使未建造新艦，上述船隊戰力可即時增加5倍，等同增加近百艘戰艦。

事實上美軍90年代就有海上裝載飛彈的需求，不過當時科技無法換裝程序的風險。

而海上裝載又受天候和風浪等影響，飛彈由補給艦移轉至驅逐艦的存放和發射筒時若發生擦撞，將影響艦射精準，因此艦對艦海上裝載飛彈是高難度的挑戰。

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